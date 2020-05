S žádostí o privatizaci domů se na město obrátilo několik desítek lidí, bydlících v těchto domech. Pro odkup budov do rukou nájemců hlasovalo ve dvou hlasováních dvanáct a třináct zastupitelů, zatímco jednadvacet jich v obou případech bylo proti. „Budeme informovat město, že zastupitelstvo privatizaci neschválilo, a je na něm, jak s tím naloží,“ řekl starosta Brna-středu Vojtěch Mencl. Pro městskou část je nyní záležitost uzavřená.

Pro privatizaci hlasovali politici ODS včetně starosty Vojtěcha Mencla nebo brněnské primátorky Markéty Vaňkové. „Dlouhodobě prosazuji privatizaci bytových domů nájemníkům, případně bytovým družstvům. Nepamatuji si, že bych kdykoliv v minulosti nepodpořila privatizaci, pokud jsou splněné podmínky. To hlavně znamená, že o ni má zájem dostatečný počet nájemníků," vysvětlila Vaňková.

Opoziční zastupitelé Brna-středu nesouhlasí s privatizací bytového fondu města, které je svěřeno městským částem, dlouhodobě. „Chybí bytová politika státu i města. Města neví, jak se o bytový fond starat. Domy Tivoli jsou tak zásadní architektonickou památkou, že nájemníci by měli obtížnou péči o domy tak, jak si zaslouží, protože jsou kulturní památkou. Město by se nemělo zbavovat bytovému fondu, rozhodně ne památek," vysvětlil opoziční zastupitel za Žít Brno Gabriel Kurtis.

Po obdržení žádosti se město obrátilo na městskou část Brno-střed, která má budovy ve své správě, o sdělení jejího postoje k prodeji domů. Pokud by se zastupitelé do roka k podkladům nevyjádřili, znamenalo by to ze strany městské části souhlasné stanovisko.