Původem stavař, nakonec však muž, který téměř třicet let řídil brněnský magistrát. Pavel Loutocký na konci března odchází ze zdravotních a rodinných důvodů z pozice tajemníka. „Už dva roky přesluhuji, cítím, že mám jít příkladem. Bude se mi ale stýskat po každodenním setkávání a spolupráci s inteligentními lidmi,“ poznamenává pětašedesátiletý úředník.

Loutocký vystudoval brněnskou techniku, v letech 1980 až 1990 pracoval v Rezortní zkušebně Ministerstva stavebnictví jako vedoucí laboratoře a v roce 1991 vyhrál výběrové řízení na vedoucího technického úseku na brněnském magistrátu. O dva roky později se stal jeho tajemníkem. „Vůbec jsem o téhle pozici neuvažoval. Chtěl jsem se věnovat stavařině. Byl jsem ale zvolený díky svým zkušenostem z veřejné správy po revoluci,“ vzpomíná.

Jeho náplní práce se tak stalo řízení úřednického aparátu o více než tisíci zaměstnancích i dávání rad představitelům města. „Tajemník má plnou zodpovědnost za chod budov úřadu včetně veškerého vybavení a zabezpečení, za všechny důležité postupy a procesy. To se týká i značného množství veřejných prostor. Časem také narostla administrativa,“ upozorňuje.

Za svou kariéru spolupracoval se šesti primátory a jednou primátorkou. „Vážím si všech, i jejich práce. Nikdy pro mě nebylo podstatné, z které politické strany jsou. Potřeboval jsem zajistit chod úřadu a v této oblasti se politické otázky nepromítaly,“ tvrdí zkušený manažer.

Kdo je Pavel Loutocký



Narodil se v Brně, je mu 65 let.



Vystudoval Vysoké učení technickém v Brně.



V roce 1991 nastoupil na brněnský magistrát, o dva roky později se stal tajemníkem.



Mezi jeho zájmy patří kultura, památky, šachy, literatura, příroda, lyžování, sport, jízda na kole a motocyklu.

Loutocký ve funkci vydržel sedmadvacet let. Podle něj je to i díky tomu, že se jedná o pestrou práci. „Spolupracoval jsem s odborníky z mnoha oblastí. Zároveň je to ale náročné. Člověk se pořád učí novým věcem, musí myslet strategicky a hodně kroků dopředu. Tuhle funkci vnímám jako velmi prestižní a zodpovědnou,“ dodává.

Mezi jeho oblíbené vzpomínky na působení v roli tajemníka patří návštěva britské královny Alžběty II. „Spolu s týmem jsem se osobně podílel na organizaci jejího pobytu v Brně,“ říká držitel mnoha ocenění.

Spojena je s ním také tradice umělého zpívajícího kapra, který se stává pravidelnou součástí předvánočních tiskových konferencí. „Přivezl jsem si jej z návštěvy v Dallasu. Tahle tradice sahá až do mého dětství, kdy jsem na Štědrý den pouštěl kapra do řeky,“ říká.

I přes aktuální koronavirovou krizi se rozhodl své rozhodnutí neměnit. „Tajemník je důležitý, ale největší břemeno leží na primátorce,“ připouští.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, nahradí jej dosavadní náměstek primátorky Oliver Pospíšil.