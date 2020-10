První z podoblastí zahrnuje mimo jiné Zelný trh, Panskou, Starobrněnskou nebo Petrskou ulici. Součástí druhé podoblasti je Jakubské náměstí, Moravské náměstí či Běhounská ulice. Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové se takto řidiči lépe dostanou k podnikům, které jsou aktuálně na rozvozu jídla závislé. „Věříme, že rozvážkové služby umožní, aby restaurace nadále zůstaly v kontaktu se svými zákazníky,“ uvedla.

Pro vjezd do oblastí si však kurýři musí požádat o povolení. To je platné v době, kdy vláda nechá restaurace pro veřejnost uzavřené, tedy do 3. listopadu. "Rozvážkové služby, které jsou dnes v systému vjezdů zavedeny, si mohou o rozšíření vjezdových oprávnění požádat přes mail. Do předmětu je potřeba napsat rozvážkové služby – nouzový stav, urychlí se tím vyřízení žádosti,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

TEREZIE SEKÁČOVÁ