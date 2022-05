Podle posledních informací, které má starosta přímo od Ředitelství silnic a dálnic, je v plánu další úprava křižovatky při rozšiřování D1 mezi Kývalkou a Holubicemi. „Měl by tam vzniknout kruhový objezd," uvedl Hájek.

Kritické místo je velmi frekventované, směřuje tudy většina aut od Rosic, Ostrovačic, Tetčic nebo Zastávky jedoucích do Brna. „Místo je značené dobře, ale pokud řidič sjíždí z dálnice ve stotřicetikilometrové rychlosti a nechce dobrzdit na povolenou rychlost, tak pokud najednou strhne volant, může vyvolat chaos," zmínil krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Nabádá řidiče k opatrnosti, a aby dávali jasně vědět každou změnu směru, kterou dělají. „Je velmi častý jev, že řidiči nedají blinkry, začnou přejíždět z pruhu do pruhu, aniž by to dali vědět. Veškeré záměry, které řidič má, dávat najevo všem ostatním, aby nebyli překvapení. To může přispět k tomu, aby se nehodovost snížila," komentoval Čížek.

Dalším z rizikových míst na Brněnsku je podle statistik frekventovaná silnice I/43 u Kuřimi v křížení s Blanenskou ulicí. Za poslední dva roky tam evidují patnáct nehod s jedenácti zraněnými. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v oblasti stavbu tří mimoúrovňových křižovatek, včetně zmíněného rizikového místa. „U odbočky na Podlesí a u odbočky na Blanenskou ulici máme koncept dokumentace pro stavební povolení), plán výstavby je v letech 2024 a 2025. U křižovatky u Lipůvky máme čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí, plán výstavby je v letech 2025 a 2026," přiblížila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Podle kuřimského starosty Draga Sukalovského mimoúrovňové křižovatky dopravní situaci zlepší, ale vyřeší ji až plnohodnotná čtyřproudová silnice první třídy a obchvat Kuřimi. „Čekáme, jak se postaví ke kasačním stížnostem Nejvyšší správní soud. Situace je hanebná. Stát v tomto směru vůbec nefunguje. Skupina lidí z osobních důvodů dokáže desítky let blokovat stavbu, která má nahradit silnici, jež je v principu nebezpečná," postěžoval si.

Vznik mimoúrovňových křižovatek vítají také policisté. Podle nich zásadně přispějí k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. „Z našeho pohledu a především z pohledu řidičů se už tak hodně přetížené komunikaci I/43 v oblasti Kuřimska výrazně ulehčí," sdělil před časem policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Nová kapacitní silnice, která má vzniknout mezi Brnem a Svitavami, nejnověji pojmenovaná jako I/73, je zatím jen na papíře. Nejblíže výstavbě je několikakilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na Blanensku, stavba má začít do čtyř let. Další úseky budou ještě později.