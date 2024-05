Jedním z problémů, který dovoz provází, jsou rozdílné jednotky. Tachometry amerických aut totiž ukazují rychlost v mílích za hodinu, ne v kilometrech za hodinu, jak jsou většinou zvyklí řidiči v Evropě. „Oproti tomu kanadská auta mají tachometr v kilometrech a jsou většinou upravená podle evropské normy. Nebo mají zdvojený tachometr, který ukazuje obě jednotky,“ říká Dundálek.

Potom, co dovozci dopraví americké auto do Evropy, přichází na řadu úpravy. „Pokud je to nové auto, tak ho přepojujeme, protože většinou bliká ne oranžově, ale červeně. Děláme takzvanou konverzi na standarty Evropské unie. To pro veterány neplatí. Veterány se schvalují veteránskou testací. Členové komise rozhodnou, jestli je vůz v požadovaném stavu,“ přibližuje muž.