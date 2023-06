Například obyvatel Matyáš Ležatka byl k návrhu prodloužení trasy linky 3 až do smyčky Ečerova skeptický. „Na Rakovecké je pro trojku celá točna a mám obavu, že na Ečerovu by se to všechno nevešlo. Nejsem si ani jistý, že by to odlehčilo naplnění spojů. Když jezdím například kolem páté hodiny odpoledne, všechny linky jsou naplněné stejně, bývají dost narvané. Spousta lidí vždy vystupuje u zoo, někteří tam přesedají na autobusy a část jede dál," zamýšlel se.