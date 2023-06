Tamní obyvatelé tuto stavbu vítají. „Za mě je to skvělé. Myslím si, že by mi to dost pomohlo. Autobusy jezdí po patnácti minutách, když jezdím večer z práce a často musím čekat. Navíc odpoledne jezdí dost plné, takže i v tomto by to bylo určitě příjemnější,“ uvedla studentka Máša Procházková, která v Žebětíně bydlí.

Přípravu dostal na starost brněnský dopravní podnik. „Máme vysoutěženou firmu, která tam udělá geologický průzkum. To je určitý milník. Musíme do konce roku požádat o dotaci. To je poslední možný termín. Tím bude položený základní kámen na to, aby ta stavba mohla být uskutečněná," řekl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Brno hledá zhotovitele Janáčkova kulturního centra. Stavba může začít už letos

Podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla je příprava prodloužení tramvajové trati na Kamechy ze všech tramvajových nejlépe připravená. „Je nejblíže stavbě," potvrdil Kratochvíl. Nyní se blíží k dokončení projekční práce.

Nový tramvajový úsek bude měřit 1,4 kilometru. Trať začne v oblasti stávající tramvajové smyčky Ečerova, dále povede v zářezu podél Vejrostovy ulice, kde v místě Teyschlovy ulice přejde do raženého tunelu. Následně vyústí v proluce Přírodní a Listnaté ulice. Součástí projektu je také vznik tří nových zastávek Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy.

Odstranění cévních anomálií: lékařům v Brně pomáhají 3D modely i u dětí

Variantu vyražení 320 metrů dlouhého tunelu vybrali brněnští radní před pár lety. Jedná se o nejdražší, ale zároveň pro lidi z okolí nejšetrnější variantu způsobu provedení tunelu. Odhadované náklady na stavbu jsou zhruba 2,3 miliardy korun. Podle Kratochvíla bez dotace není stavba reálná. „Určitě se budeme snažit získat na stavbu dotaci," měl jasno radní.

Pokud by všechno šlo dobře a dopravní podnik do konce roku požádal o dotaci, Havránek věří, že by brzy mohli začít soutěžit zhotovitele. „Ke konci příštího nebo na začátku toho dalšího roku bychom mohli kopnout do země. A nebo začít razit tunel, který je součástí stavby," nastínil Deníku generální ředitel dopravního podniku.

Lenka Kazdová už se těší na moment, když při cestě z Kamech na hlavní nádraží nebude muset přestupovat. „Asi budeme vnímat větší hluk, ale nebude to pro nás takový problém, protože bydlíme dál. Rádi ale využíváme i autobus, protože cestování v něm je pro nás s kočárkem pohodlnější,“ sdělila tamní obyvatelka Kazdová.

Prodloužení tramvaje na Kamechy:

1 400 metrů tramvajových kolejí, 320 metrů dlouhý tunel.Trať začne v oblasti stávající tramvajové smyčky Ečerova v brněnské Bystrci, dále povede v zářezu podél Vejrostovy ulice, kde v místě Teyschlovy ulice přejde do raženého tunelu, vyústí v proluce Přírodní a Listnaté ulice.Součástí je také vznik tří nových zastávek Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy.

Deník oslovil více obyvatel a objevil se i názor, že prodloužení tramvají není tolik potřebné. „Sice jsem z Bystrce, ale linku víceméně nevyužívám. Myslím, že prodloužení není moc potřeba, protože zastávka Ečerova je poměrně blízko ke všem těm panelovým domům,“ mínila třeba Tereza Vávrová.

Zástupci městských částí podávali k projektu své připomínky. „Týkaly se jak přestupního uzlu na Kamechách, tak zastávky autobusu a přestupu z autobusu číslo 52 na tramvaj. Řešili jsme už technické věci," zmínil před časem starosta Žebětína Vít Beran. Prodloužení tramvajové trati by přivítal.

MICHAL HRABAL, ALŽBĚTA KADLECOVÁ