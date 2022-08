„Jezdím sem na polikliniku k doktorovi, ale tramvajová linka 5 by mi byla k ničemu. Tak jako tak buď využiju autobusy, které sem jezdí poměrně často, nebo mi stačí tramvaj číslo 9," svěřila se na místě reportérce Deníku Rovnost třeba Zdena Sobotková.

Neefektivní je prodloužení trati také podle místostarosty Brna-severu Davida Aleše. „Lidé se sice bez přestupu dostanou ze spodní části Lesné až například do Fakultní nemocnice u svaté Anny, doprava v horní části Lesné se ale nijak nezlepší. Většina obyvatel tak bude i nadále přestupovat, pokud se chce do centra dostat. Jejich situace se tak nezmění," podotkl.

Vyhozené peníze, cestování se nezlepší, zní Lesnou kritika nové tramvajové trati

Podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové sídliště Lesná nyní obsluhuje pouze jedna trasa po třídě Generála Píky a v případě jakéhokoliv technického problému na této trase je kapacitní tramvajová doprava přerušená. „Obyvatelé sídliště musí využívat méně komfortní autobusovou dopravu. Vzhledem ukončení druhé tramvajové trati ve Štefánikově čtvrti se přímo nabízí zaokruhování tramvajové sítě. Cestující navíc získají komfortnější přestup na trolejbusové linky 25 a 26, mezi tramvajovou dopravou a autobusy směrem na Soběšice a mezi tramvajovou a železniční dopravou," vysvětlovala mluvčí.

Jako dobrý nápad považuje prodloužení tramvajové trati i Romana Dvořáčková. „Využívám tam v blízkosti obchody a služby, takže by mi zastávka na lince 5 přímo u toho vyhovovala," uvedla žena.

Místostarosta Aleš navrhuje alternativní řešení v podobě vytvoření trolejbusové linky, která by propojila severní část Lesné s centrem Brna. „Trať by vedla ze zastávky Haškova, která je v horní části Lesné, až na Českou. Navázala by tak na dřívější linky 46 a 76, které jezdily z Lesné do centra," řekl.

Levnější řešení

Jím navrhované řešení by také bylo podle něj výrazně levnější. „Současnou tramvajovou trať by stačilo protáhnout o dva kilometry na zastávku Haškova. Tato varianta by město vyšla zhruba na třicet milionů korun," nastínil Aleš.

Tramvajová trať a nové řešení křižovatky Okružní a Seifertovy je navržené tak, aby v budoucnu mohla být prodloužená jedna větev směrem na Majdalenky. Prozatím od ní představitelé města museli ustoupit. Narazili na nesouhlas Brna-severu.

Přímá trasa do centra ze severní části Lesné je podle tamních obyvatel potřeba. „Je jedno jestli trolejbus, nebo šalina, hlavně aby lidé nemuseli zbytečně přesedávat," míní třeba Pavla Růžičková.

Pro brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla byla trolejbusová varianta novinkou. „Strategické projekty tohoto významu se plánují několik funkčních období. Pro mě je vždycky důležité, jaký má na to názor dopravní podnik, který spolu s odborem dopravy města má asi největší přehled. Zná rozvojové lokality, rozvojové zóny a podobně. Pokud tento návrh budeme posuzovat, bude pro mě nutné posoudit dopravní kapacity, přepravní kapacity spojů, prostupnost křižovatek," reagoval na dotaz Rovnosti.

Podle mluvčí Tomaštíkové je sídliště Lesná natolik velké, že trolejbusová doprava je svojí kapacitou zcela nedostatečná k tomu, aby obyvatele přesvědčila k významnějšímu využívání městské hromadné dopravy. „Trolejbusová trať by vedla ulicemi s už nyní velmi vysokou intenzitou dopravy. Trolejbusy navíc nevyužívají žádných preferenčních výhod v porovnání s tramvají vedenou po samostatném tělese, tak by dojezdová doba do centra města byla pro cestující s možností využít jiný druh dopravy neakceptovatelná," sdělila mluvčí dopravního podniku.

Práce na rozšíření tramvajové trati mají začít v příštím roce. Stavba je rozdělená do dvou etap. „Na první, tedy most přes železnici v Merhautově je vydáno společné povolení. Na druhou etapu, tedy tramvajovou trať pokračuje územní řízení a v řádu dní by mělo být vydáno uzemní rozhodnutí. Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro tramvajovou trať. Odhad celkových nákladů je asi osm set milionů korun," vyčíslila Tomaštíková.

