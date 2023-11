Posílení MHD na brněnskou Lesnou: nejdřív trolejbusy, až potom šaliny

Trolejbusy namísto prodloužení tramvajové trati. Takové je aktuálně nejpravděpodobnější řešení několikaměsíčních sporů o to, jakou dopravu posílit v případě brněnské čtvrti Lesná. Zatímco představitelé města dlouho počítali s prodloužením trati ze Štefánikovy čtvrti a vytvořením smyčky, studie dopravní obslužnosti na Lesné ukazuje, že by se vhodnějším řešením mohlo stát spíše zavedení trolejbusové dopravy. Deníku to potvrdil brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Parciální trolejbus v Brně, ilustrační foto. | Foto: Ondřej Kaloud

Podle něj se studie, se kterou by se vedení města mělo seznámit v týdnu, zabývá dopravní obslužností sídliště Lesná v městské části Brno-sever. „Vyplývá z ní, že by bylo nejvhodnější rozdělit projekt na několik etap, přičemž v první z nich bychom zajistili zaokruhování trolejbusů namísto tramvají. Jednalo by se také o levnější variantu,“ vysvětlil Deníku Kratochvíl. Pokud by představitelé města po zavedení trolejbusové dopravy do čtvrti Lesná zjistili, že je hromadná doprava stále nedostatečně kapacitní, uvažovali by teprve poté o prodloužení tramvajové trati ze Štefánikovy čtvrti. „Začátek výstavby tramvajové trati v příštím roce je spíše nereálný, opravdu nám vychází lépe zaokruhovat trolejbusovou dopravu. Silnice necháme připravené na případné rozšíření pro tramvaje, abychom si před sebou zbytečně nezavřeli dveře,“ pokračoval Kratochvíl. Oprava mostu na Lesné v Brně: komplet uzavření, příprava na prodloužení šalin Plánované prodloužení tramvajové trati na Lesnou za zhruba osm set milionů korun vyvolalo v posledních měsících mezi tamními obyvateli vlnu nesouhlasu. Ve čtvrti dokonce vznikla petice, která trolejbusovou dopravu přímo podporovala. Původně měla nová tramvajová trať vést přes Merhautovu a Okružní ulici na Halasovo náměstí, pod petici se podepsaly stovky Brňanů. Iniciátor petice Petr Vašíček před časem podotkl, že je cena za stavbu vyšší než tři čtvrtě miliardy korun neadekvátně vysoká. „Obyvatelům tramvaj nepomůže. Od Jugoslávské po Českou jede linka číslo 5 ve stejné trase jako linka 9. Stavba je zbytečná, nadále budou muset více jak tři čtvrtiny obyvatel Lesné přesedat. Do Čertovy rokle zajíždí minimum cestujících," zmínil tehdy muž. Řešením, jak obsloužit výraznější část Lesné, je podle Vašíčka právě trolejbus, který by umožnil ekologičtější spojení s centrem. Nový kurz MHD v Brně: rozšiřování trolejbusových tratí, na Lesnou i do Černovic V současné době obsluhuje sídliště v brněnské čtvrti Lesná pouze jedna trasa po třídě Generála Píky. V případě jakéhokoli technického problému na této trase je tedy kapacitní tramvajová doprava přerušená. „Obyvatelé sídliště musí využívat méně komfortní autobusovou dopravu. Vzhledem k ukončení druhé tramvajové trati ve Štefánikově čtvrti se přímo nabízí zaokruhování tramvajové sítě. Cestující by navíc získali komfortnější přestup na trolejbusové linky 25 a 26, mezi tramvajovou dopravou a autobusy směrem na Soběšice a mezi tramvajovou a železniční dopravou," vysvětlila před časem mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Vyhozené peníze, cestování se nezlepší, zní Lesnou kritika nové tramvajové trati Velký přínos v podobě prodloužení tramvajové trati nevidí ani starosta Brna-severu Martin Maleček. „Už v roce 2016 bylo stanovisko městské části takové, že preferujeme prodloužení autobusové linky 46, jako to bylo v době výluky kvůli ulici Milady Horákové, případně trolejbus po severovýchodní straně Lesné," konstatoval Maleček. Most v Merhautově ulici, po kterém měla plánovaná prodloužená tramvajová trať vést, dělníci aktuálně kvůli havarijnímu stavu opravují. S novými tramvajovými kolejemi se tam však zatím nepočítá. Podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla je však nutné ponechat současnou šířku vozovky tak, aby v případě nedostatečné dopravní kapacity po možném zavedení trolejbusové dopravy bylo i tak možné tramvajový okruh postavit. Prodloužení šaliny na Lesnou: Zbytečné, spíš přímý trolejbus do centra, zaznívá

