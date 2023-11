Plán prodloužení tramvajové trati v Brně do městské části Bosonohy.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováV Bosonohách se předpokládá výstavba celé nové čtvrti. „Jedná se o rozvojové plochy navržené územním plánem," podotkla Dudková. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl také zmínil, že kraj v této oblasti připravuje do budoucna obchvat Bosonoh.

Podle Kratochvíla chce vedení města předejít případům z minulosti, kdy vznikla masivní výstavba, ale v lokalitě nebyla vyřešená dopravní obslužnost. „Příklady tady máme,teď řešíme například Kamechy. Vznikla výstavba a teprve následně řešíme, jak dopravně obsloužit toto území," podotkl radní.

Západní brána

Podobně už představitelé Brna postupovali při prodloužení tramvajové trati k univerzitnímu kampusu v Bohunicích. Na trase vznikla zastávka Západní brána, u níž má do budoucna přibýt velká výstavba.

„Je to podobný model. Chceme mít pod kontrolou území z hlediska rezervy pro dopravu i z majetkového hlediska. Protože pak by se mohlo stát, že území bude tak zastavěné, že už tam těžko budeme některými dopravními módy prostupovat," přiblížil Deníku Kratochvíl.

V současné době do Bosonoh zajíždí pouze autobusy. „Městskou část Bosonohy obsluhují autobusové linky 69, 51 a noční N96. Tramvajová doprava je v Brně páteřním způsobem dopravy. Je ekologická, rychlá, kapacitní a není vázána na dopravní situaci ve městě. V případě silného provozu či kolon si tramvajové linky udržují nejmenší zpoždění," zmínila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Tramvajové spojení by tamní obyvatelé přivítali. „Určitě by to bylo příjemnější než přestupovat. Akorát bude záležet, kde budou zastávky, abych to neměla dál než na autobus. Ale pokud trať povede nahoře v obci, určitě to bude lepší než scházet na autobusovou smyčku dolů," řekla například důchodkyně Marie Vohralová.

Zdroj: Deník/Robin Fajmon

Pro prodloužení tramvajové trati jsou také manželé Doubkovi. „Bylo by skvělé, kdyby se dalo dojet z Bosonoh přímo do centra. Pokud se tu mají stavět další domy, myslíme si, že mladé rodiny by to hodně ocenily," svěřili se manželé.

Brněnský ekonom Petr Pelc už dříve sdělil, že dopravní dostupnost obecně zvyšuje cenu nemovitostí. Ať už pozemků nebo obytných prostor. „Dostupnost tramvajové dopravy je určitě předností i v inzerci. Když někdo hledá dům nebo byt, velkou roli hraje vzdálenost od nějaké zastávky. Pokud je tramvajová, je to velké plus pro cenu nemovitosti," poznamenal Pelc.

Zpracování studie má trvat tři měsíce od zveřejnění smlouvy. „Předpokládáme, že náklady budou v řádech statisíců. Cena je hodnotícím kritériem," poznamenala Dudková.

Různých konzultací k prodloužení tramvajové trati na úrovni města se účastní i zástupci dopravního podniku. „Jsme připraveni se na případné stavbě podílet a následně trať provozovat. Podle našich informací se stále hledá optimální varianta z několika možných řešení," sdělila mluvčí Tomaštíková.

V dokumentu nazvaném Plán dopravní obsluhy statutárního města Brna pro roky 2025 až 2039 je v roli doplňkové obsluhy uvažováno také o prodloužení linky 26 z Kamenného vrchu na okraj Bosonoh, což by zajistilo přímé spojení i dalších částí Brna, které se nenachází přímo v centru.

U prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy na pomezí Bystrce a Žebětína, kde žijí tisíce obyvatel, pokračuje příprava. Ze všech tramvajových je nejblíže stavbě. „Určitě se budeme snažit získat dotaci," sdělil už před časem Kratochvíl.

Od prosince 2022 pak jezdí tramvaje linky 8 s cestujícími po nové trati od zastávky Osová až k univerzitnímu kampusu v Bohunicích.