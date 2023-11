Cílem studie je prověřit možnost dopravní obsluhy plánované nové zástavby brněnských Bosonoh veřejnou dopravou. „Konkrétně technicky prověřit trasu tramvajové trati navrženou v návrhu územního plánu. Technické prověření zpřesní navrženou trasu a bude podkladem pro další stupně dokumentace," sdělila Deníku Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Plán prodloužení tramvajové trati v Brně do městské části Bosonohy.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováV Bosonohách se předpokládá výstavba celé nové čtvrti. „Jedná se o rozvojové plochy navržené územním plánem," podotkla Dudková.

Pokud nová výstavba v Bosonohách vznikne, existuje podle zástupců magistrátu předpoklad, že se zvýší výrazně požadavky na veřejnou dopravu.

V současné době do Bosonoh zajíždí pouze autobusy, tramvajové spojení by proto tamní obyvatelé přivítali. „Určitě by to bylo příjemnější než přestupovat. Akorát bude záležet, kde budou zastávky, abych to neměla dál než na autobus. Ale pokud trať povede nahoře v obci, určitě to bude lepší než scházet na autobusovou smyčku dolů," řekla například důchodkyně Marie Vohralová.

Zdroj: Deník/Robin Fajmon