Šmidrkal ukončí smluvní vztah s nájemcem koncem března. Kvůli dvouměsíční výpovědní lhůtě je to nejbližší možný termín. „Udělal jsem, co jsem mohl, ale není to systémové řešení. Neznamená to, že si provozovatel nemůže najít jiný prostor. Pokud prodej umožňuje legislativa, můžeme tu prodejce honit po celé městské části a prosit pronajímatele, aby jim prostory neposkytoval,“ dodal starosta s tím, že jediná cesta je podle něj změna legislativy.

Uzavírka mostu v Merhautově. Podívejte se, kudy pojedou auta i MHD v Brně

Provozovatel automatu a jednatel společnosti Your CBD Jiří Kostelka se ke skutečnosti, že automat bude muset odstranit, odmítl vyjádřit. „Nechci to komentovat,“ odpověděl na dotaz Deníku Kostelka.

Že je ve Slatině možné volně si pořídit látky, jako je HHC, CBD nebo kratom, vadí například Berenice Chromé. „S umístěním automatu nesouhlasím, návykové látky jsou špatné a neměly by být volně přístupné,“ myslí si Chromá.

Shodli se na zařezení HHC mezi zakázané látky

Vláda se ve středu shodla na dočasném zařazení HHC a dalších látek mezi látky zakázané, nařízení by měla projednat příští týden. „Nařízení by platilo pro všechny produkty s obsahem těchto látek a vymáháno by to bylo trestněprávně. Lidem, kteří by látku drželi, včetně těch, kteří si ji teď nakoupí, by hrozilo vězení,“ informoval národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Vobořil dodal, že plánuje vládě navrhnout, aby opatření zmírnila. „Chci navrhnout vládě, aby se domluvila s prezidentem o něčem na způsob generálního pardonu alespoň pro případ lidí, kteří si teď látku nakoupili,“ vysvětlil koordinátor.

Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková

Lepší cestou by byla podle Vokřála regulace. „Na podzim jsem sněmovně předložil návrh zákona o nových psychomodulačních látkách. Pro ně by platily velmi přísné regulace po vzoru liquor shopů. Regulace je tam přísnější než u tabáku, nejen, že prodejce nemůže produkty nabízet v automatech, musel by zboží prodávat ve specializovaných obchodech a zažádat si o povolení,“ popsal Vobořil.

Na rizika užívání HHC produktů upozornili v nedávné době lékaři Karlovarské krajské nemocnice, kteří ošetřovali několik dětí, které se látkou předávkovaly. HHC je podle Policie České republiky přírodní kanabinoid, který se vyskytuje v konopí a může být návykový. Takzvané CBD konopí je konopí s nízkým obsahem látky THC.