Letecký den v Břeclavi

Vůni leteckého benzínu a adrenalin při sledování akrobatických kousků mistrů kniplu si užily stovky návštěvníků na leteckém dni u Břeclavi. Na konci srpna si tam mohli nadšenci prohlédnout zblízka také stíhací letoun britského královského letectva RAF z druhé světové války Spitfire MK IX z 312 stíhací perutě, v němž bojoval Otto Smik. Přímo z kabiny letounu k nim promlouval do reproduktorů i mistr letecké akrobacie Martin Šonka. Děti i dospělí obdivovali také práškovací čmeláky, které vešly do dějin také díky filmu Vesničko má středisková. Nad hlavami jim burácely ohlušující motory bojových Gripenů, jenž se přiletěly do Břeclavi ukázat z Čáslavi.