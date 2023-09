Překáží vám doma staré kolo? Pošlete ho z Brna rovnou do Afriky. Pomůže dětem

Pomoci dětem z Gambie dostat se z domova do školy, mohou nepotřebná kola, které lidé v Brně darují díky projektu Kolo pro Afriku. Sběrné místo bude na výstavišti v pavilonu Y, a to od čtvrtka 21. září do soboty 23. září.

Centrální sklad - projekt Kola pro Afriku. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň