/VIZUALIZACE/ Pomyslný trojúhelník multifunkčních hal završí už za tři roky projekt na brněnském výstavišti. Podle generálního ředitele Veletrhů Brno je výstavba multifunkční haly v Brně pro promotéry skvělou příležitostí, jak do města přilákat více akcí světového formátu. Zejména díky blízkosti rakouské Vídně a slovenské Bratislavy, které by pořadatelům usnadnily cestování mezi metropolemi.

Finální podoba připravované multifunkční haly na brněnském výstavišti. Předprostor arény. | Foto: Vizualizace: se souhlasem A PLUS a Arch.Design

Už na podzim roku 2026 se v brněnské multifunkční hale uskuteční první sportovní, kulturní a nejrůznější další akce. Projektovaná je na zhruba tři desítky sportů, představitelé města však počítají také s konáním koncertů mezinárodních interpretů. „Ze strany promotérů panuje hluboký zájem, abychom halu postavili. Sportovní část bezpochyby představovala národní záležitost, už dnes monitorujeme množství dopisů z různých svazů, které mají zájem o to, aby se v Brně pořádaly například mistrovství světa. Nikdo nemůže očekávat, že tři roky před koncem stavby budeme říkat, kdo přesně tam vystoupí,“ řekl Deníku na tradičním setkání s primátorkou předseda představenstva firmy Arena Brno Petr Kratochvíl.

Na novou multifunkční halu se těší rovněž bývalý fotbalista Petr Švancara. „Do haly půjde dát takřka všechno. Ať je to tenis, volejbal nebo házená. Vůbec se nebojím, že by o pořádání akcí nebyl zájem. Je to samozřejmě i o Kometě, asi je blbost, aby tam trénovali, ale na zápasy by to šlo. Třeba pražská O2 aréna je tolik nacvakaná, že v noci je tam koncert a ve dne se předělá na hokejovou halu. Kdybych byl kapela ze zahraničí, tak v nové hale chci stoprocentně hrát,“ sdělila brněnská fotbalová legenda.

Nejen zástupci města ale připustili, že investice do haly za bezmála čtyři a půl miliardy korun návratná pravděpodobně nebude. Důležitější otázkou tak bude, jaké události v hale uspořádat, aby její provoz nebyl ztrátový. „Otázkou je, jak často může Brno pořádat takovéto velké události s tím, jak kultura nyní funguje. Investice do haly nejspíš nebude návratná, neočekávám, že by se v rozumném horizontu vrátily čtyři miliardy korun. Spíše bude mít co dělat, aby se hala uživila,“ podotkl brněnský ekonom Petr Pelc.

Zároveň dodal, že najít provozovatele nebude pro městské představitele vůbec jednoduché. Ti aktuálně počítají se scénářem, kdy se provoz haly zajistí městská firma Arena Brno. Soukromníka tak nyní nehledají. V minulosti se o provozování haly zajímali například zástupci hokejové Komety, později však od záměru upustili. „Nejdůležitější je, aby existovala kupní síla a zájem lidí,“ doplnil Pelc na úterní snídani s Deníkem.

S výstavbou brněnské multifunkční haly se nicméně pojí řada dalších faktorů. Upozornil na ně například ředitel Českého rozhlasu Brno Josef Podstata. „Pouze úzký finanční pohled je nedostatečný, protože téma má bezpochyby přidanou hodnotu. Každý návštěvník ve městě zároveň utratí peníze za ubytování, taxík, jídlo a podobně. Nezaplatí tedy pouze za vstupenky,“ reagoval Podstata.

V následujících třech letech vznikne obří projekt v těsné blízkosti brněnského výstaviště. Z veletrhů se tak návštěvníci podívají rovnou na kulturní či sportovní událost v multifunkční hale. Výstavba je současně propojená s řadou infrastrukturních staveb, patří mezi ně třeba vratná tramvajová smyčka v Pisárkách nebo část velkého městského okruhu Bauerova. „Vůbec halu nevnímám jako konkurenta a nemyslím si, že by to byl záměr zástupců města,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata.

Jediným místem, kde lze v Brně v současné době pořádat kulturní či sportovní akce, je hala Rondo. Ta ale pojme pouze šest až sedm tisíc diváků. Nová multifunkční hala by kapacitu měla přinejmenším zdvojnásobit. „Bavili jsme se, jak velká je spádová oblast, jaký je okruh lidí, které do haly dokážeme dostat. Mělo by to být kolem milionu a půl lidí. Snažíme se, aby se jednalo od začátku o šetrný projekt a struktura byla co nejvíce nízkonákladová,“ vysvětlil předseda představenstva firmy Arena Brno a radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.