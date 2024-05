Speciál MotoGP vzdává hold Rossimu: ozdoba nové výstavy motorek v Olympii u Brna

Ve sbírce má i dva motocykly, které vyhrály titul mistra světa. Jeden je ze sezony 2022, kdy získal titul mistra světa Alvaro Bautista v superbicích. „Druhý je z loňské sezony v kategorii supersport," jmenuje sběratel.

Své motocyklové poklady má uložené na vícero místech. „Každá garáž je malá. Musíte mít prostory, kde člověk může tyto stroje uskladnit. Musí být také klimaticky vhodné podmínky, aby nebylo vlhko, ale přiměřená teplota," podotýká Klein.

Nákup cenných závodních motorek bývá podle něj složitý. „Tovární speciály se kupují přímo od továrny. Musíte být loajální letitý zákazník, aby vám motorku prodali. Musíte být ducatista," nastiňuje milovník motorek Ducati.

Svou sbírku buduje už od devadesátých let a pořád se rozrůstá. První Ducati Klein vlastnil podle svých slov už v roce 1994. „Byla to 916. Už je to řada let. Kouzlu této značky jsem propadl," povídá. Už jako klukovi se mu líbily různé motoristické disciplíny: závody motorek nebo motokros.

Přiznává, že sbírání závodních motorek je nákladný koníček. „Některé limitované edice Ducatek řádově stojí kolem padesáti šedesáti tisíc euro (60 tisíc eur je zhruba 1,5 milionu korun - pozn. red.), ale tovární speciál, který jezdil mistrovství světa, je v řádu milionů korun. U třídy MotoGP jsou to ještě vyšší řády. MotoGP je Formule 1 v motocyklovém sportu. Pokud by to čtenáře zajímalo, jenom motor do GP s nápisem Grazie Vale stojí čtvrt milionu euro," vyčísluje Klein.

K jižní Moravě a hlavně k Brnu má velice kladný vztah. „Vícekrát jsem tady byl na MotoGP. Brno a MotoGP je pojem. Pevně věřím, že se sem tyto závody někdy vrátí," neztrácí víru muž, který bydlí u Olomouce.