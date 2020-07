Tým městského architekta sdělil, že cesta z jedné části do druhé dlouhou zajížďkou je nehospodárná a neekologická. „Propojení nejsou určena pro tranzitní dopravu, ale pro potřebu obyvatel žijících ve zmíněných částech města,“ uvedli zástupci kanceláře městského architekta.

S tím však nesouhlasí starostka Maloměřic a Obřan Klára Liptáková. „Ve výsledku by propojka natáhla dopravu z regionu kolem Kanic a Adamova. Lidé by tam jezdili místo toho, aby najížděli na velký městský okruh. Navíc by to zhoršilo dopravu v oblasti sídliště s hustým osídlením,“ řekla.

Proti propojení se staví i představitelé Brna-severu. „Pod Lesnou není napojení na velký městský okruh, takže doprava by neměla kam odtéct,“ vysvětlil starosta Martin Maleček.