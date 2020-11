V první etapě se stavbaři od loňského listopadu zaměřili na dříve tmavou střešní konstrukci. Po vyčištění a nátěru je nyní výrazně světlejší. Přibyl v ní reflexivní podhled. „Od něho nyní nově odráží světlo moderní led svítilny. Vytvořili jsme tak pro cestující daleko lepší vizuální prostředí,“ přiblížil předseda představenstva firmy ČSAD Brno Holding Antonín Grund. Společnosti nádraží patří.

Výrazného prosvětlení prostoru si už na nádraží všimla třeba cestující Renáta Vybíralová. „O poznání se to tu změnilo. Kdysi to vypadalo, že někomu střecha spadne na hlavu, konstrukce byla celá zrezivělá a vypadalo to tady opravdu děsivě. Současná podoba je mnohem lepší,“ řekla žena reportérce Rovnosti přímo na Zvonařce.

Cestující se pohodlněji dostanou po modernizaci na nástupiště, kterých se týkala následná druhá, stavební část prací. Dřív tam mohli pouze z pravé nebo levé strany. Nyní jsou přístupná ze středové části, navíc bezbariérově. Cesta vedoucí středem zastávek slouží také zároveň jako bezpečnostní retardéry pro autobusy.

Přibudou informační cedule

Orientaci lidem usnadní nové informační tabule s časy odjezdů a příjezdů spojů. „Hlavně musí být funkční a přehledné, aby lidé už při příchodu na nádraží viděli, na jaké nástupiště mají zamířit a nemuseli ho složitě hledat," sdělila cestující, která se reportérce Rovnosti představila jako paní Alena.

Místo nevzhledných stánků najdou lidé na straně u Galerie Vaňkovka novou výpravní budovu ze skla a hliníku. Dělníci ji mají dokončit okolo Vánoc. „Kromě prodejny jízdenek a čekárny poslouží i k občerstvení. Nyní hledá investor do prostor čtyři nájemce,“ uvedl finanční ředitel firmy PS Brno Lukáš Merta. Tato společnost modernizaci Zvonařky zajišťuje. Cestující tam mají najít i směnárnu a toalety.

Modernizace autobusového nádraží Zvonařka



Dříve tmavá střešní konstrukce je nyní výrazně světlejší, což i díky novému podhledu zásadně prosvětlilo prostor nádraží.



Na nástupiště se cestující dostanou bezbariérově ze středové části, nikoliv pouze ze stran.



Na spoj si po dokončení prací počkají v nové výpravní budově, kde budou kromě prodejny jízdenek také občerstvení, toalety či směnárna.



Cestující navedou na nástupiště informační tabule s časy odjezdů a příjezdů spojů.



Na nádraží přibude 8 krátkodobých stání typu Kiss and Ride.



Na střeše vznikne parkoviště pro 60 aut na dlouhodobější stání.

Ve staré výpravní budově u Plotní ulice zůstane zázemí nádraží. „Potřebujeme ho tam zachovat pro techniku i personál. Necháme tam tedy šatny, napojení na informační systém. Je tam i řídící věž, ze které dispečeři organizují provoz,“ sdělil Grund.

Po modernizaci Zvonařky se má podle ředitele firmy Kordis koordinující dopravu v kraji Jiřího Horského zlepšit její napojení na městskou hromadnou dopravu. „U sousední stavby Tramvaj Plotní už téměř vidíme připravené zastávky vedle nádraží. Zároveň usilujeme o přiblížení zastávky městských autobusů, jako jsou linka 44 a ostatní, aby byl přestup kratší než doposud,“ řekl.

Nová tramvajová zastávka vznikne v Plotní ulici v příštím roce. První tramvaje ji mají začít obsluhovat od září.

U vjezdu a výjezdu na nádraží přibude zhruba osm krátkodobých stání typu Kiss and Ride. Na delší dobu odstaví řidiči šedesát aut na novém parkovišti na střeše.

Dělníci aktuálně na nádraží dokončují poslední práce. Zbývá jim dodělat nástupiště, zábradlí a také nastavit už nainstalované informační tabule. „Finišujeme parkovací systém pro osobní auta i autobusy. Stejně tak se dokončuje nové osvětlení pod střechou," doplnil Grund.

Náklady na modernizaci Zvonařky přesáhnou sto milionů korun. „Oproti původním předpokladům zatím není rozdíl nijak zásadní. Nárůst je v řádu jednotek procent, tedy žádné desetimilionové částky," upřesnil Grund. Zhruba tři čtvrtiny celkových nákladů pokryje evropská dotace.

Stavební prací skončí na Zvonařce podle plánu do konce roku, koronavirová krize je výrazně nezasáhla. „Situace spojená s pandemií nám je naopak výrazně usnadnila, protože se na nádraží vyskytovalo mnohem méně cestujících, než tomu bylo zvykem a celý provoz byl značně omezen," vysvětlil Merta.

OLDŘICH HALUZA, TEREZIE SEKÁČOVÁ