Protest u továrny v Modřicích: přesouvají nás bez souhlasu, stěžují si pracující

Modřice – Přibližně 270 zaměstnanců společnosti CommScope v Modřicích u Brna bude mít smutné Vánoce. Ke konci letošního roku přijdou o práci. Podnik přesouvá výrobu antén do Číny. Kromě samotné ztráty práce se lidem nelíbí ani podmínky, za jakých v továrně končí. Dvě sta zaměstnanců proti nim ve čtvrtek protestovalo poblíž modřického závodu.

Podnik CommScope přesouvá výrobu antén do Číny.Foto: Deník/Jiří Král

„Chovají se k nám jako k dobytku. Není spravedlivé, abychom po jedenácti letech práce dostali pouze zákonné minimum,“ postěžovala si protestující Nikola Dvořáková.

Demonstraci pořádal na popud zaměstnanců odborový svaz Kovo Andrew. Odborový předák Valer Mikolaj kromě jiného poukázal i na to, že firma posílá část zaměstnanců z Modřic do pobočky v Tuřanech. Řadě z nich to nevyhovuje. „Poslali jsme stížnost oblastnímu inspektorátu práce,“ řekl Mikolaj.

Nespokojení zaměstnanci chtěli ve čtvrtek demonstrovat přímo na pozemku továrny. Vedení společnosti to ale zakázalo. Protest proto přesunuli na nedaleké pole.

Vedení společnosti odmítlo situaci v modřické továrně komentovat.

JIŘÍ KRÁL