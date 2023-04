Masarykova univerzita díky sjednocení teploty v učebnách, kancelářích a na kolejích na jednadvacet stupňů ušetřila za energie. Rozhodla se proto ustoupit od plánovaného červencového zdražování kolejného. Jeho cenu zvýšila univerzita loni v létě o čtyřiatřicet procent, zvýšení o dalších patnáct procent pak překvapilo studenty v únoru letošního roku a na letošní červenec původně avizovala univerzita další zdražování, tentokrát o deset procent.

Vysokoškolské koleje v Brně v Kolejní ulici. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

To řadu studentů pobouřilo, sepisovali petici a dokonce svolali demonstraci. Zrušení červencového zdražování proto vítají, trvají ale na tom, že by toho pro studenty mohla univerzita udělat víc. „Určitě je to lepší něž nic, ale je potřeba si uvědomit, že nárůst cen je i tak enormní," vyjádřil se Martin Mikloš z Iniciativy Za dostupné koleje, která proti zdražování kolejného brojila.

Bez protestů studentů by podle Mikloše nedošlo k veřejné diskuzi a tlaku na univerzitu. „Přestože se univerzita vyhrazovala vůči spontánním studentským aktivitám, jsme přesvědčení, že alespoň k částečným ústupkům pomohly," dodal student.

Masarykova univerzita nicméně připisuje zrušení avizovaného zdražování pouze snížené spotřebě energií, a to o zhruba deset až patnáct procent, což je podle jejího vedení při současných cenách zajímavá úspora. „Je to pro nás příjemné překvapení a zároveň nečekaná odměna. Díky odpovědnému přístupu studentů i zaměstnanců, teplotně příznivé zimě a také zlepšující se situaci v oblasti cen energií jsme dospěli k závěru, že není nutné kolejné dál od července navyšovat. Je vidět, že šetření se vyplácí,“ sdělil rektor univerzity Martin Bareš.

Nízká teplota byla jednou z věcí, na kterou si studenti v reakci na únorové zdražení stěžovali. „Na mých kolejích například v noci vypínají topení a teplota v pokoji klesá k šestnácti stupňům. Po stížnostech ke mně přišli údržbáři s teploměry, které přes den, kdy do pokoje svítilo slunce a radiátor byl v provozu, navzdory tomu, že je většina studentů během dne mimo kolej, naměřily povolenou teplotu,“ uvedl před časem Mikloš.

Obecně se špatné topení, nevyhovující technický stav a nízká hygiena na kolejích opakovaně objevují ve výtkách studentů. Za studentské bydlení přitom přitom od února například na kolejích Sladkého v brněnské čtvrti Komárov zaplatí 173 korun za noc. Za jeden měsíc pak částka činí více než pět tisíc. „Je to příliš vysoká suma na to, jaký je poměr ceny s kvalitou. Jelikož se nakonec v červenci nebude dále zdražovat, tak je nějaká šance že na kolejích možná zůstanu. Jinak jsem už vcelku rozhodnutá, že od dalšího semestru si zkusím najít nějaký byt," shrnula studentka Fakulty sociálních studií Natálie Borončová.

Masarykova univerzita tak zrušením plánovaného červencového zdražování částečně a nepřímo vyhověla petici, se kterou studenti letos v únoru přišli. V ní požadovali zrušení únorového i následujícího červencového navýšení kolejného, minimálně však zastropování inflační doložky tak, aby i v příštím roce nedosáhla dvouciferného čísla.