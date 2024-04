Onkologická léčba u něj totiž zabírá , a tak mohli lékaři upustit od série chemoterapií. Ty měl chlapec naplánované původně až do poloviny srpna. „Reaguje výborně, proto se lékaři rozhodli, že chemoterapie stopnou. Jedním z důvodů bylo i množství vedlejších účinků. Aťa teď ještě dobírá nějaké léky a za měsíc pojedeme do nemocnice, kde nás čeká biologická léčba. Tak budeme jen doufat, že to klapne,“ přeje si chlapcova máma Sára L. Nešporová.

Bojovník, který se hrdinně postavil do první linie ve válce vedené proti nemocem všeho světa. I to je šestiletý Artur z Pohořelic na Brněnsku , kterému lékaři 17. listopadu loňského roku diagnostikovali hemofagocytující lymfohistiocytózu. Hoch svádí boj s vážnou poruchou imunitního systému a zdá se, že nad ní má zatím navrch.

Tento způsob léčby u malých dětí spočívá v pravidelném docházení na kapačky. „Záleží vždy na režimu, zpočátku je to častější. Pokud jde ale vše dobře, pak se jezdí jednou za dva týdny do Brna do stacionáře, kde dostane Aťa na dvě hodiny kapačku. Pak si dvě hodiny poleží a jede se domů. Biologická léčba by měla pomoci udržet jeho imunitní systém v klidu. Takhle se dá fungovat dokonce až do dospělosti,“ shrnuje Arturova máma.

Biologická léčba je pro malého pacienta velkou nadějí a šancí, jak se vyhnout transplantaci kostní dřeně. Pokud by nezabrala, byla by jedinou záchranou právě transplantace. I proto se Arturova rodina s vervou pustila do pořádání náborových akcí nových dárců napříč republikou. A malý bojovník už toho svého má.

JAK POMOCI?

• Lidé mezi 18 až 35 lety se mohou zapsat do registru dárců kostní dřeně. V pražském IKEMu do registru přijímají dárce až do věku 41 let. Dárcovství kostní dřeně nebolí a trvá jen chvíli.

• Seznam odběrových míst pro registraci najdete třeba tady Dárcovská a náběrová a centra - Český národní registr dárců dřeně | Nebo můžete vyplnit online přihlášku a nechat si domů poslat odběrovou sadu na vytření pusy.

• Autentický příběh o životě, který visí na vlásku, můžete sledovat prostřednictvím Instagramu ZDE

„Z našich náborů do registru dárců kostní dřeně vzešlo více jak dvanáct set lidí. Protože statisticky daruje dřeň každý desátý zapsaný, dá se říci, že kampaní se našli dárci pro další deset pacientů na světě,“ nastiňuje Nešporová, jejíž máma Zuzana Nešporová pracovala jako novinářka v Deníku. Táta František Macinka je pak známým kontrabasistou mnoha cimbálových muzik.

Poslední nábor se konal v sobotu ve Valticích na tradičním koštu vín. Do Zámecké jízdárny se přišel podívat i Artur. „Viděl se na plakátu a byl úplně dojatý. Byl to opravdu silný moment. Vyprávěli jsme mu, že tam chodí lidé proto, aby mohli darovat kostní dřeň nemocným. Doma nám potom říkal, že se málem rozbrečel. Bylo moc hezké vidět, jak to už v tomto věku dokázal ocenit,“ usmívá se jeho máma Sára.

O svém zážitku pak vyprávěl i ve školce, kam konečně zase může docházet. „Říkal, že tam lidi chodili na vínečko a všude visely plakáty s ním. Ptal se nás taky, proč prostě netransplantujeme dřeň všem nemocným, že přece můžeme pomoci všem. Vnímá to tak nějak hezky naivně a dětskýma očima,“ tlumočí Nešporová.

Malý Artur z Pohořelic na Brněnsku bojuje se zákeřným a vzácným onemocněním napadajícím imunitní systém.Zdroj: se svolením Sáry L. Nešporové

Kromě nejbližších vyšetření má před sebou malý Artur ještě další velkou výzvu. A to zápis do školy. „Chystáme se na něj v pátek 12. dubna. Aťa se hrozně těší. Trénujeme zavazování tkaniček. Doufám, že vše dopadne a do školy nastoupí. Budeme moc rádi, když bude v kolektivu mezi dalšími dětmi. Zkusili jsme si domácí vyučování po několik měsíců a musím říct, že je to fakt dřina. Klobouk dolů před všemi rodiči, kteří děti vzdělávají doma,“ říká obdivně Arturova máma.

Arturův zlepšující se stav dovolil konečně rodině i tolik oblíbené venkovní aktivity. „Aťa už jezdí na kole a vytáhli jsme i brusle. Vracíme se pomalu do normálního života, který jsme vedli předtím. Věřím, že tahle epizoda s HLH je už jednou pro vždy za námi,“ doufá Nešporová.

Zdůrazňuje ale, že v prognózách jsou oni i lékaři stále ještě velmi opatrní. „Teď to vypadá dobře. Doktoři nám ale na rovinu řekli, že tím, že má odmalička i Crohnovu chorobu, což je atypické pro děti tak nízkého věku, mu zřejmě špatně funguje imunitní systém. Myslí si, že to není konečná. Máme se podle nich připravit na to, že se ještě něco vyvrbí,“ naznačuje mladá máma.