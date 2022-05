Se zastavěním zelené plochy nesouhlasí Jaroslav Sedlák, který bydlí přímo v Elplově ulici. „Nelíbí se mi, když je nalepený jeden barák na druhém a chybí tam vzdušnost. Díky nové stavbě přijdou děti o travnatou plochu, kde si hrají a zvýší se aktuální dopravní zátěž v ulici. Zelený plac by se dal určitě vylepšit tak, aby tam vzniklo například další hřiště pro děti a třeba lavičky pro dospělé,“ sdělil muž.

S dalším zahušťováním tamního sídliště nesouhlasí ani Miroslava Petrů. „Bydlím v nedaleké Synkově ulici a nelíbilo by se mi, kdybych najednou přišla o výhled do zeleně a musela se koukat do baráku naproti. Navíc pokud tam ten dům postaví, tak v naší ulici zhoustne doprava, což naruší současný klid a přijdeme o parkovací místa,“ svěřila se žena.

O zastavení výstavby zhruba dvou desítek bytů v tamním vnitrobloku se dlouhodobě snaží líšeňský starosta Břetislav Štefan. „Chceme v Líšni zachovat aktuální kvalitu bydlení, proto děláme nové parky, vysadili jsme přes dva tisíce stromů a instalovali nové lavičky. Pro každou stavbu musí být vybrána vhodná lokalita, která musí být dobře promyšlená a nesmí zatížit současnou infrastrukturu a obyvatele, kteří tam už žijí. Tato budova to nesplňuje,“ je přesvědčený starosta.

Odtržení Líšně

V novém územním plánu je tato plocha vedená jako stavební pozemek. „Už deset let žádáme zastupitele města Brna o pomoc, aby zahájili kroky vedoucí k vykoupení pozemku a ten se stal majetkem města. Také jsme po nich několikrát požadovali změnu v územním plánu, aby lokalita byla změněná na zeleň a dosud nám nevyhověli,“ upřesnil Štefan.

Starosta kvůli nechtěné stavbě uvažoval i o odtržení Líšně od Brna. „Hrozím tím už osm let. Problém je, že k volbám v Líšni chodí málo lidí, pouhých třiatřicet procent a k referendu je potřeba alespoň padesát procent lidí, kteří souhlasí s odtržením,“ dodal.