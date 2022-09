Podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové sídliště Lesná nyní obsluhuje pouze jedna trasa po třídě Generála Píky a v případě jakéhokoliv technického problému na této trase je kapacitní tramvajová doprava přerušená. „Obyvatelé sídliště musí využívat méně komfortní autobusovou dopravu. Vzhledem ukončení druhé tramvajové trati ve Štefánikově čtvrti se přímo nabízí zaokruhování tramvajové sítě. Cestující navíc získají komfortnější přestup na trolejbusové linky 25 a 26, mezi tramvajovou dopravou a autobusy směrem na Soběšice a mezi tramvajovou a železniční dopravou," vysvětlovala nedávno mluvčí.

Vyhozené peníze, cestování se nezlepší, zní Lesnou kritika nové tramvajové trati

Podle Vašíčka je cena stavby, jejíž předpokládané náklady jsou osm set milionů korun, naprosto neadekvátní tomu, co přinese. „Obyvatelům nepomůže. Od Jugoslávské po Českou jede linka 5 ve stejné trase jako linka 9. Stavba je zbytečná, nadále budou muset více jak tři čtvrtiny obyvatel Lesné přesedat. Do Čertovy rokle totiž zajíždí minimum cestujících," míní iniciátor petice. Řešením jak obsloužit výraznější část Lesné je podle Vašíčka trolejbus, který by umožnil ekologičtější spojení s centrem.

Mrzí jej, že toto téma nyní využívají politici v předvolebním boji. Petici a sběru podpisů věnuje hodně času. Včetně víkendů. „Pak je mně smutno, když si přečtu, že nějaký politik si to více méně přivlastňuje," prohodil.

Ve schránkách obyvatel Brna-severu se objevil v minulých dnech leták, kde starosta za hnutí SOL Martin Maleček vede rozhovor s lidoveckým náměstkem primátorky Petrem Hladíkem. Hladík tam zmiňuje, že tramvaj na Lesnou není v plánu. Přitom se jedná o dlouhodobý strategický projekt města a představitelé dopravního podniku pokračují v přípravě.

Podle nich mají práce na rozšíření tramvajové trati začít v příštím roce. Stavba je rozdělená do dvou etap. „Na první, tedy most přes železnici v Merhautově je vydáno společné povolení. Druhá etapa, tedy tramvajová trať je ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí. „Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro tramvajovou trať," nastínila nedávno Tomaštíková.

Náměstek Hladík řekl, že vzhledem k tomu, že se prodloužila trolejbusová trať až na Kohoutovu, mělo by město uvažovat i o možnosti trolejbusu. „Měli bychom udělat studii obsloužení celé Lesné trolejbusem. Je potřeba mít relevantní data k rozhodnutí. U prodloužení tramvajové trati jsme ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí. Další fáze jsme zatím vůbec nezadávali, nesoutěžili. Je potřeba o tom diskutovat s lidmi," prohlásil.

Zároveň přiznal, že ve vedení města to prozatím nijak neřešili. V přípravě prodloužení tramvajové trati na Lesnou, ale podle něj zatím nejsou příliš daleko. Ani na to nejsou vyčleněné peníze. „Vůbec nebylo vysoutěžené zpracování dokumentace pro stavební povolení. Jediné, co je schválené, je investice do mostu, která je naprosto nutná. Je v havarijním stavu," poznamenal Hladík.

Starosta Maleček nevidí v prodloužení tramvajové trati velký přínos. „Už v roce 2016 bylo stanovisko městské části takové, že preferujeme prodloužení autobusové linky 46, jako to bylo v době výluky kvůli Milady Horákové, případně trolejbus po severovýchodní straně Lesné," konstatoval.

Jsou ale i lidé, kteří považují prodloužení tramvajové trati jako dobrý nápad. I Romana Dvořáčková. Po prodloužení trati ze smyčky Štefánikova čtvrť až na Halasovo náměstí pojede linka číslo 5 například i okolo Polikliniky Lesná. „Využívám tam v blízkosti obchody a služby, takže by mi zastávka na lince 5 přímo u toho vyhovovala," svěřila se nedávno žena.

Prodloužení šaliny na Lesnou: Zbytečné, spíš přímý trolejbus do centra, zaznívá

Radní pro dopravu Petr Kratochvíl z ODS, který má tuto stavbu v gestci, ale dále počítá s přípravou stavby tramvajové trati. Otázka peněz podle něj zatím není na pořadu dne. „Jdeme do územního rozhodnutí, je to strašně daleko od stavby," sdělil.

Podle mluvčí Tomaštíkové je sídliště Lesná natolik velké, že trolejbusová doprava je svojí kapacitou zcela nedostatečná k tomu, aby obyvatele přesvědčila k významnějšímu využívání městské hromadné dopravy. „Trolejbusová trať by vedla ulicemi s už nyní velmi vysokou intenzitou dopravy. Trolejbusy navíc nevyužívají žádných preferenčních výhod v porovnání s tramvají vedenou po samostatném tělese, tak by dojezdová doba do centra města byla pro cestující s možností využít jiný druh dopravy neakceptovatelná," uvedla nedávno.