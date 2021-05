Zpřístupnit prostory Autokempu Merkur chtěl jednatel Tomáš Ingr od prvního dubna, to ale nemohl. „Připravení jsme. Čekáme jenom na informace, kdy můžeme otevřít. Zeptal jsem se na hygieně, ta neví. Napsal jsem na ministerstva, nikdo mi neodpověděl. Nikde ani nic nepíší. Je to složitá situace," stěžoval si.

Podobnou neinformovanost zažívá i majitelka Camping Country Hluboké Mašůvky na Znojemsku Jiřina Peřinková. „Vláda a celkově představitelé nám neřekli ani a, natož bé. K informacím se snaží dostat svaz. Bohužel ani oni nejsou schopní nějaké konkrétní sehnat," posteskla si žena.

Podle mluvčí Jany Schillerové ministerstvo zdravotnictví provoz autokempů řadí do rozvolňovacího balíčku jako hotely. Až se index nakažených dostane pod hranici pětasedmdesáti lidí na sto tisíc obyvatel, mohou kempy zákazníky ubytovat. A to s testem a do výše pětadvaceti procent celkové kapacity areálu. Vyloučit musí i pořádání nočních akcí.

Mobilní testování před kempem

S hygienickými opatřeními už v Pasohlávkách počítají. „Máme ty z léta a připravujeme další. Pokud třeba budeme muset testovat, zvážíme přípravu mobilního testování před kempem," podotkl Ingr.

Právě Autokemp Merkur ráda navštěvuje i Natálie Dohnalová z Brna. Loni se tam kvůli pandemii nedostala. To by chtěla napravit. „Mám tam kamarády, co v kempu prodávají celé prázdniny. Ráda bych se za nimi stavila, ale kdo ví, jak to s koronou bude," připustila.

Každý rok areál u Novomlýnské nádrže přijímá zákazníky už od dubna. Oficiální sezóna pak začíná slavnostní akcí první týden v květnu. Ta se letos neuskuteční. Podobný scénář hrozí i červnovému Festivalu radosti a života pod Pálavou. "Obávám se, že ho také musíme zrušit. Dozvědět se týden před tím, že ho můžeme pořádat, nám nestačí. Navíc by to byla akce maximálně pro pět set lidí a to je pak zbytečné dělat," svěřil se Ingr. O pořádání festivalu rozhodne dozorčí rada příští týden.

Vranovské léto

Událost na zahájení sezóny neplánuje ani provozovatel kempu Vranovská pláž. „Nemáme jisté, kdy otevřeme a v jednom týdnu tak velkou akci nenachystáme. Potvrzené máme akce do dvou tisíc lidí, jako je například Vranovské léto. Minulý rok jsme museli všechno přesunout. Letos doufáme, že by to za určitých podmínek mohlo fungovat. Uvidíme, co a kdy vláda povolí," přiblížil plán akcí na léto Pavel Svoboda.

Oba kempy se už na spuštění provozu připravují. „Od začátku března kemp uklízíme, opravujeme interiéry chatek, spravujeme cesty a připravujeme nový stánek se zmrzlinou, palačinkami a vaflemi. K dispozici máme i dvě skákací trampolíny. Kdyby vláda řekla, že můžeme provoz spustit od zítra, tak hned otevřeme," popsal Svoboda.

Předseda Asociace kempů Bohumil Starý odhaduje zpřístupnění autokempů v polovině června. „Před dvěma týdny jsme přes Unii cestovního ruchu podali žádost, aby aspoň karavany a obytná auta dostaly výjimku. Ty totiž mají všechno a potřebují maximálně elektriku," vysvětlil.

To by uvítala i Jiřina Peřinková. „Pokud by k nám někdo takto přijel, vezmeme ho, dáme mu vodu a přípojku na elektřinu. Protiepidemická opatření nachystáme, až když otevřeme, protože služby zatím poskytovat nemůžeme," dodala.

Dlouhodobé uzavření kempů by podle ekonoma Petra Pelce znamenalo velmi negativní dopad na kempy. „Pokud areály otevřou v dohledné době, tak vyšší cenou, která uspokojí enormní poptávku, vyváží odložený termín startu sezóny," řekl Pelc.