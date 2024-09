První kolo soutěže odstartovalo symbolicky první školní den. Hlásit se do něj mohou žáci a studenti ve věku od třinácti do osmnácti let. Samotný let je v plánu koncem března příštího roku. „Bude to bezpochyby zážitek na celý život. Příklady ze zahraničí dokládají, že podobné nevšední setkání s moderními technologiemi vede k celoživotní fascinaci vesmírem a vědou,“ řekl v pondělí ministr dopravy Martin Kupka.

Zájemce o nevšední zážitek čeká v nadcházejících měsících výběrové řízení o šesti kolech. Na konci září vyberou pořadatelé uchazeče, kterým se povedlo splnit základní podmínky pro postup do druhé části soutěže. Výcvik završí účastí na akci Zero-G, při níž dostane dvacítka studentů šanci prožít stav beztíže na palubě speciálně upraveného letounu Airbus 310. Do soutěže se mohou registrovat na webu Vzhůru do vesmíru.