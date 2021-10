Místopředseda lidovců Petr Hladík je spokojený s aktuálními celkovými volebními výsledky koalice Spolu. Je pravděpodobné, že budou jednat o společné koalici s další koalicí Piráti+Starostové. „Uvidíme, jestli první jednání bude dnes nebo v neděli. Klíčové je, aby byl premiér Petr Fiala. Hlavní vyjednávací tým bude on, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka, který bude doplněný o další lidi,“ řekl pro Českou televizi.

Prohlásil, že je potřeba vystřídat hnutí ve vládě. „Voličům v České republice jsme slíbili, že otočíme list a hnutí ANO půjde na střídačku za to, jakým způsobem mimo jiné provedli naši zemí koronavirovou pandemií,“ oznámil.

Je také rád, že dohromady obě koalice mají více než sto poslanců. „To je pro mě velký bonus,“ doplnil Hladík.

Pokud dnes vyhrají populisté a extremisté, udělají z nás během několika let nevýznamnou, izolovanou, chudou a ohroženou zemi na východě Evropy. To je něco, co nesmíme v zájmu sebe i našich dětí připustit. Teď jde opravdu o všechno.

Běžte proto prosím volit.#volímSPOLU — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2021

Jako jedno z mála uskupení má v Brně volební štáb koalice Spolu. Atmosféra je uvolněná a pozitivní. „Nejdřív ze všeho chci pivo. Teprve pak se seznámím s výsledky, zatím jsem je neviděl," komentoval po příchodu do štábu situaci Vlastimil Válek z TOP 09, který je dvojkou jihomoravské kandidátky.

ČSSD a komunisté propadli

Velkou prohrou se i na jižní Moravě staly volby pro sociální demokraty a komunisty. Tradiční strany zůstaly pod hranicí pěti procent, a ani v celorepublikových výsledcích poprvé od samostatné České republiky nezískaly žádné poslanecké křeslo. Na jižní Moravě si ČSSD škrtá čtyři dosavadní mandáty. Sněmovnu opouští krajský lídr Roman Onderka i Kateřina Valachová. KSČM neobhájí dva mandáty.

Naopak Přísaha v Jihomoravském kraji, kde kandiduje i její lídr Robert Šlachta se lehce přehoupla přes pět procent. Celostátní výsledky ale rozhodly o tom, že hnutí lídra z Pohořelic skončí téměř jistě mimo Poslaneckou sněmovnu.

Reportérovi Deníku okomentovala předběžné výsledky v jihomoravském štábu Pirátů a Starostů Jana Krutáková, současná poslankyně a krajská dvojka kandidátky. „Teď mluvím jako občan. Pokud by ANO sestavilo vládu s SPD, přemýšlela bych nad tím, jestli chci v takovém státě žít. Byl by to velký problém," řekla. Sama v preferenčních hlasech, stejně jako další kandidáti Starostů, přeskočila lídra koalice Radka Holomčíka od Pirátů.

V Brně před koncem sčítání bylo jasné, že první koalice Spolu převálcovala ANO o více než deset procent hlasů.

Volební účast na jižní Moravě byla kolem 67 procent. První jihomoravskou sečtenou obcí byla Zhoř na Brněnsku. Vyhrálo tam hnutí ANO, které získalo 28,26 procenta hlasů, v závěsu je koalice Piráti a STAN s 26,08 procenty, třetí bylo SPOLU. K volbám přišlo 86,79 procent oprávněných voličů.

V Kunčině Vsi na Blanensku vyhrála Přísaha. Získala přes 26 procent. Až za ní se umístilo ANO, Piráti se Starosty a ČSSD. Volební účast byla 86 procent.

Na radnici Brna-středu skončily volby až okolo půl třetí. Ve dvě hodiny se zavřely brány a zhruba padesát lidí čekajících ve frontě nechali podle zákona odvolit. Do volební místnosti tam míří lidé s úřední adresou. Zvýšený zájem o odevzdání hlasu tam sledovali po celou dobu voleb. Jindy bývá ovšem tradičně velmi malý.