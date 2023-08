Průchod stavbou Velkého městského okruhu v Brně. Podívejte se, kudy chodí pěší

/VIDEO/ Horké letní sluneční paprsky pálí do obličeje, vyprahlá zem a kolem dokola poletující prach evokují spíš pustinu než Brno. I přes to však na brněnském Tomkově náměstí panuje v úterý brzy odpoledne čilý ruch. Zatímco se stroje těžké techniky jeden po druhém zakusují do země, zvědaví Brňané přihlížejí pokračující výstavbě Velkého městského okruhu. Podívanou přitom mají zcela exkluzivní, průchod pro pěší totiž silničáři vedou přímo stavbou. Nejeden chodec se proto musí na moment zastavit, aby bagristé vůbec projeli.

Při průchodu brněnským Tomkovým náměstím čeká chodce řada překážek. Důvodem je výstavba Velkého městského okruhu. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Již několik týdnů je Tomkovo náměstí pro pěší takřka překážkovou dráhou. Žasnout nestačí ani penzista Petr Kubek, který je v Brně na návštěvě po dlouhých patnácti letech. „Vidíte to, umím si vybrat. Když jsem sem přijel, málem jsem náměstí ani nepoznal. I když je stavba v plném proudu, je tu alespoň v rámci možností čisto a nikde se nepovalují odpadky. Jde vidět, že stavba roste jako po dešti. Ani kvůli takovým omezením nejsem naštvaný, naopak vidím velký pokrok,“ usmívá se muž a odchází čekat na autobusovou zastávku. Každou chvíli projíždí místem cyklisté, někteří z nich dokonce sesedají ze svých kol, aby se na pokračování výstavby podívali nejen z cyklistického sedla. Míjejí se tak s chodci, kteří většinou míří právě na zastávku hromadné dopravy. „Chodím tudy denně a paradoxně se necítím v nebezpečí. Na druhou stranu mám ze situace docela smíšené pocity, i když je pohyb místem docela intuitivní. Jen mě nebaví, že je teď cesta do práce a zpátky dost nepohodlná,“ líčí Brňanka Dana Švédová. Bazény za Lužánkami v Brně: Jak jde stavba nového a opravy starého? Podívejte se Aby lidé Tomkovým náměstím prošli, musí začít už na konci Dukelské třídy. Tam je čeká vstup na úzký chodníček, který vede až k samotné hlavní křižovatce v místě. Z jedné strany je obklopují historické domy, na druhé straně ulice ale bagry ani na chvíli neutichají. „Je to otravné, když je moc horko, tak se tady všude příšerně práší, když je mokro, tak jsem naopak celá od bahna. Teď už náměstím projít umím, ale ze začátku jsem měla tendence si cestu omylem zkracovat přímo přes stavbu,“ prozrazuje Anna Pánková redaktorce Deníku. Nejtěžší zkouškou je pro chodce patrně přechod přes silnici. Ačkoliv jsou v místě semafory pro auta s hromadnou dopravu i přímo pro pěší, fungovat začnou teprve o víkendu. Procházející Brňané tak nyní spoléhají pouze na dobrou vůli řidičů. „Po pátku, v době režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, zřídíme přechod pro chodce, který bude řídit semafor na tlačítko. Jinak pohyb osob přes staveniště zůstane zachovaný stejně jako doposud,“ upřesňuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Podle brněnských strážníků dosavadní nastavení dopravy na Tomkově náměstí střety chodců s řidiči sice nepřineslo, řada šoférů se však mnohdy chová neukázněně. „Dopravní nehody neevidujeme, z doby minulé ale máme informace, že někteří řidiči při průjezdu stavbou nerespektují aktuální dopravní značení a jezdí takzvaně po paměti. Proto strážníci při hlídkové a obchůzkové službě provádí namátkové kontroly zaměřené mimo jiné na dodržování povinností, které účastníkům provozu plynou z momentálního dopravního značení,“ vysvětluje mluvčí strážníků Jana Pokorná. Teprve před nedávnem zbourali dělníci mostní provizorium, které řidičům sloužilo dlouhé měsíce. Změna organizace dopravy v části Velkého městského okruhu nyní šoférům otevřela zcela novou podívanou. Pozor si ale musí ještě posledních několik dní dát právě v křižovatce s Dukelskou třídou, kde je provoz dosud vedený pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru. Už od soboty by se ale situace v místě měla uklidnit.

