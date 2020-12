Po desetiměsíční uzavírce se řidiči po půlnoci z neděle na pondělí opět projedou po mostě přes Nové Mlýny u Pasohlávek na Brněnsku. Původně měl být most zprůjezdněný už v neděli odpoledne. Informovalo o tom ŘSD na svém twitterovém účtu

Zatěžkávací zkouška mostu na Nových Mlýnech. | Video: Deník / Michal Hrabal

„Na “I/52 most Pasohlávky” dnes skončila poslední kontrola za účasti všech zúčastněných včetně silničního správního úřadu a Policie ČR. Most uvedeme do provozu minutu po půlnoci z neděle na pondělí. Končí tak uzavírka s nejhorším letošním dopadem na provoz v Jihomoravském kraji,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.