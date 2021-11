Cílem je podpořit mladé talentované umělce, zdůraznit roli moderního designu a zkrášlit industriální prostředí průmyslových parků. Výherce soutěže čeká příležitost svůj návrh spolu se streetartovým umělcem ChemiSem uskutečnit. „Logistické a průmyslové haly jsou ideálním plátnem pro velkoplošné formáty malby a dalších technik. Budova této sprinklerovny je válcového tvaru. Jsem zvědav, jak se studenti s návrhy poperou,“ uvedl kreativec ChemiS.

Návrhy by měly znázorňovat udržitelnou budoucnost Brna. Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny, autorem projektu je firma Accolade, jejímž záměrem je podpořit studenty uměleckých škol na Brněnsku. „Vítězný design pokryje plochu o velikosti téměř 260 metrů čtverečních. Detailní parametry včetně možnosti se přihlásit do soutěže lze nalézt na webu projektu,“ vysvětlila mluvčí společnosti Dana Kryńska.

Dlouhodobá soutěž již dříve propojila třeba polské výtvarníky a průmyslový park ve městě Bělostok. Soutěž vyhrála polská malířka Kamila Kurczab s designem Barevná budoucnost pro všechny. „Jsme rádi, že můžeme do průmyslových parků vnést něco unikátního, jako je umění, a přitom podpořit nadějné talenty. Už v Polsku nás dojalo, kolik kvalitních návrhů lidé přihlásili a jak těžké bylo vybrat vítěze,“ doplnila Kryńska.

Jeden účastník nebo tým může do soutěže zapojit maximálně jeden návrh. Ten může být provedený ruční i digitální technikou. Přihlášky mohou zájemci posílat do 15. prosince, na konci ledna poté zasedne odborná porota, která vybere nejlepší návrh. Vítěz jej společně s umělcem ChemiSem uskuteční od 27. března do 11. dubna.