Právě odlišný přístup k výuce se pro Brňana Petra Laudu s rodinou stal jedním z důvodů, proč se svoji dceru rozhodl poslat do první třídy nové soukromé základní školy. „Instituci znám z Prahy i Ostravy, kde již školy fungují déle. Nejdříve jsme v Brně viděli pouze billboardy a nic víc, ale věděl jsem, že školy dříve vedl Václav Klaus mladší a nyní je v jejich čele Martin Roman. Velkou roli tedy hrála nejen prestiž, ale i výborná příležitost pro dceru,“ sdělil Deníku při začátku školního roku Lauda.

Kromě všeobecného vzdělání nabízí pracovníci Porgu, celým názvem Prvního obnoveného reálného gymnázia, širokou škálu volnočasových aktivit. Žáci ve dvou prvních třídách a jedné třetí nyní vybírají ze zhruba dvaceti kroužků nad rámec školní družiny. „Volný čas dětí koncipujeme tak, aby se rozvíjely v tom, co je nejvíce baví. Angličtinu mají zhruba hodinu denně, ve vyšších ročnících pak více. Navíc mají žáci po celou dobu k dispozici dvě rodilé mluvčí,“ přiblížil výkonný ředitel školy Luděk Balcařík.

S českými učiteli angličtiny by podle něj děti na začátku výuky vůbec neměly přijít do styku. „Sám jsem angličtinář a myslím si, že na veřejných školách ještě tento jazyk není na takové úrovní, aby se děti nebály komunikovat a mluvily plynule od nejnižšího věku. Primárně se jedná o to, aby žáky zprvu učili pouze rodilí mluvčí a aby se děti postupně naučily reagovat na jiný jazyk,“ doplnil Balcařík.

Za čvrt milionu korun

Netradiční je vedle konceptu vyučování rovněž lokalita, ve které se soukromá základní škola nachází. Sídlí totiž v dosavadní dominantně budoucí čtvrti Nová Zbrojovka, budově ZET.office. Pro řadu rodičů se industriální prostředí stalo lákadlem, někteří však nevěřili, že se školu povede otevřít na čas. „Prostředí, byť je industriální, je opravdu krásné. Je to něco jiného a takřka zírám, jak se povedlo vestavět školu do administrativních prostor,“ nechala se slyšet ředitelka společnosti Porg Dagmar Dluhošová.

Pokud by rodiče chtěli svým dětem zajistit vzdělávání v porgovské základní škole, musí si v prvé řadě připravit peněženky. Pololetí výuky vyjde rodiče na sto třicet tisíc korun, za školní rok zaplatí přes čtvrt milionu. „Původně jsme pouze vylepili billboardy po Brně, na které zareagovalo asi sto lidí. K zápisu přišlo osmdesát dětí. Někteří rodiče pak vycouvali, protože nevěřili, že stihneme otevřít. Nakonec máme čtyřiačtyřicet prvňáčků ve dvou třídách,“ pokračovala ředitelka.

Ačkoliv vedení školy letos otevírá pouze dvě první a jednu třetí třídu, plánují stejný záměr zopakovat i v příštím školním roce. „Rodičům jsme slíbili, že jakmile budou děti končit pátou třídu, získají šanci pokračovat na osmiletém gymnáziu. Máme před sebou hodně práce,“ dodala Dluhošová. Po dvou školách v Praze a jedné v Ostravě je brněnská pobočka čtvrtou, kterou firma otevřela. V minulosti se v jejím vedení pohyboval třeba Václav Klaus mladší, aktuálně například miliardář a byznysmen Martin Roman.

Rozvoj všeobecného vzdělávání podporuje mimo jiné ministr školství Mikuláš Bek. Ten po svém nástupu do funkce uvedl, že žáci a studenti v brzkém věku nemají přesnou představu o tom, čemu by se chtěli dále věnovat. Proto má být na místě rozvíjení gymnaziální větve školství. „Potřebujeme něco, čemu se bude říkat reálka nebo lyceum, co bude mít všeobecný charakter a umožní postupné nabírání vědomostí tak, že na konci významná část absolventů skončí určitým typem odborného vzdělání,“ podotkl Bek před časem.