VIDEO: Nové zastávky pro cestující v centru Brna. Podívejte se, jak vypadají

Uzavřený úsek musí šoféři objet přes Starou dálnici, Jihlavskou a Chironovu ulici. Místo několika minut, za které by sotva dvoukilometrovou ulici projeli, nyní objížďkou stráví přes deset minut. „Nás to sice přímo neovlivní, protože jsme z Nového Lískovce, ale všimli jsme si, že je teď v okolí trochu víc aut,“ zamyslel se Brňan Rudolf Daniel s manželkou.

Obavy nemusejí mít cestující hromadnou dopravou. Spoje, jejichž trasa Žebětínskou ulicí vede, úsekem projíždějí. „Řidiči by měli věnovat pozornost dopravnímu značení v této lokalitě,“ upozornila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Zdaleka se však nejedná o jediné dopravní omezení ve městě. Do poloviny října pokračuje uzavírka Merhautovy ulice přes železniční most v úseku od Hořejší po Studenou ulici. Za mostem řidiči neodbočí vpravo do Porgesovy ulice ve směru z nádraží Lesná, odbočit nelze ani z Merhautovy vlevo směrem do centra.