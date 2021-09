První důchodce z domova testovali na protilátky na koronavirus

Bystrcký Domov pro seniory Foltýnova se jako první zapojil do testování hladiny protilátek na koronavirus v Brně. Studie by měla odhalit zda jsou proočkovaní důchodci starší šedesáti let v těchto zařízeních dostatečně chráněni. Odběry z krve provedl mobilní tým z tišnovské nemocnice na Brněnsku.

Domov pro seniory Foltýnova v Brně jako první začal testovat klienty na protilátky na Covid-19. Chtějí zjistit jakou mají imunitu a zda jsou proti tomu dostatečně chráněni. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

Zájem o testování projevil bývalý voják z povolání Pavel Barta, který v domově bydlí už tři roky. „Těšil jsem se na to, protože mě zajímá, jak na tom jsem. A navíc teď mám s chlapy z našeho pánského klubu co řešit, když čekáme na výsledky,“ sdělil muž. Podle ředitelky domova Jany Bohuňovské byla na testování nejnáročnější administrativa. „Nejvíce času nám zabrala registrace lidí, kde jsme museli vypsat všechny jejich léky, aby to nezkreslilo konečné výsledky zkoumání. Jinak vše probíhalo hladce,“ upřesnila. Demolice u Brněnské přehrady: naposledy si prohlédněte hasičku, než půjde k zemi Přečíst článek › Mobilní tým tam celkem odebral šedesát vzorků. Třicet byly klienti domova a zbytek zaměstnanci. Ti totiž mohou být pro důchodce to největší riziko. „Toto zařízení jsem k testování vybral z toho důvodu, že už jsem zde s týmem očkoval a teď chceme zjistit, jak vypadá jejich imunitní stav,“ popsal ředitel tišnovské nemocnice Bořek Semrád. U této studie se vyšetřuje slizniční imunita, protože i naočkovaný člověk může nemoc šířit i když sám žádné příznaky nemá. „Myslím si, že člověk, který má tuto imunitu dostatečnou by měl být nakažlivý výrazně kratší dobu, nebo možná vůbec,“ upřesnil ředitel. Výhodné cestování pro děti na jihu Moravy: s klíčenkou. Poslouží i jako doklad Přečíst článek › Výsledky z testování by měly být známy v nejbližších dnech. Běžným lidem se budou prezentovat až po dokončení studie. Podle ředitele nemocnice je v protilátkách neuvěřitelný zmatek. „Spolupracujeme se společností BioVendor Group, která dodává laboratorní sety pro tyto testy již v mezinárodně používaných jednotkách, což je všeobecně uznávaná norma a hladiny protilátek se tak dají srovnávat,“ dodal. Díky nim se dají zjistit podrobnější informace o zdravotním stavu pacientů a určit přesnější postup v jejich léčbě. Z jednoho vzorku si mohou nechat otestovat více typů protilátek.