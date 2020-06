Napětí v Brně rostlo. Psal se srpen roku 1939 a zatím nikdo nevěděl a ani si nedokázal představit, jakých krutostí bude v dalších letech svědkem. Ani to, kolik židovských obyvatel Brna zemře v nelidských podmínkách v koncentračních táborech. Přesto se v oněch srpnových dnech objevily první temné předzvěsti kruté reality příštích let. Pro prokuristu Pavla Drexlera byly osudné. Od neděle jej a dvě další oběti nacismu budou v Brně připomínat nové Kameny zmizelých.

Takzvané kameny zmizelých v Brně. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Padesátiletý prokurista Pavel Drexler šel patnáctého srpna 1939 do kavárny Esplanade v Rooseveltově ulici. Byl to zcela běžný den, v kavárně kromě něj mnoho dalších lidí. Jenže kavárny se v té době už stávaly nebezpečnými místy. „Brněnské ulice zažily na jaře a v létě roku 1939 řadu fašistických provokací. Uniformovaní příslušníci českých fašistických gard společně s nacisty přepadali chodce a organizovali protižidovské výtržnosti. Ozbrojeni obušky a klacky vnikali do kaváren a jiných veřejných podniků, vyháněli odtud židovské hosty a surově je tloukli," popsala na stránkách Internetové encyklopedie dějin Brna archivářka Markéta Jančíková.