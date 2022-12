Přímý vlak mezi vídeňským letištěm a Brnem poprvé vyjede v neděli 11. prosince

První přímý vlak z vídeňského letiště do Brna vyjede v neděli 11. prosince o čtvrt na deset večer. Z Brna opačným směrem vyrazí další den těsně po tři čtvrtě na čtyři ráno. V tyto časy pak bude linka pravidelně jezdit až do poloviny února vždy v pondělí, středu, pátek a neděli. Poté až do léta bude vlak jezdit denně.

První cesta vlakového speciálu na vídeňské letiště z brněnského Hlavního nádraží | Foto: Deník/Jiří Sláma