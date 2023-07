Ležení naturistů mimo hranice pláže označil Kročil za drzost. „Jak je možné, že se nudisti klidně promenádují nazí za ohradou pro ně vymezeného území? Chodím se s celou rodinou koupat asi třicet metrů od palisády. Je to nechutné, kde se v nudistech bere drzost předvádět se na místech, kde nemají co dělat? Nejen já, ale i několik lidí se na místě proti tomuto nešvaru verbálně ohradilo. Moc to však nezabralo. Toto by měla řešit mravnostní policie,“ nešetřil kritikou bohunický politik.