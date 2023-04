„Objednala jsem stejné maso ve stejném množství jako před rokem, protože jsem měla pocit, že cena při každé objednávce mírně narostla. Bylo to vždycky o pár korun, takže to nebylo něco, co by člověk okamžitě řešil. Když jsem si však udělala meziroční srovnání, zjistila jsem, že všechno za rok zdražilo o pětadvacet až třicet procent,“ uvedla Krupíková.