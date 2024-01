/VIDEO/ Lidé venčící své psy často procházejí parkem Otakara Ševčíka v brněnských Židenicích. Nově tam přibyly psí pisoáry. Důvodem je snaha o udržení zeleně a čistoty.

V židenickém parku Otakara Ševčíka přibyly psí pisoáry. | Video: Deník/Šárka Tomečková

Nápad na přidání toalet pro psy do parku přišel od místních obyvatel na veřejném projednání. „Chtěli jsme zkusit koncentrovat močení psů na několik konkrétních míst, aby se omezilo ničení zeleně,“ uvedla místostarostka městské části Jana Šťastná. Park je pod častým návalem pejskařů. Hlavním důvodem je mimo jiné blízká veterinární stanice.

Psí pisoáry jsou v parku teprve několik týdnů, jejich efekt tak vedení radnice posoudí později. Místostarostka Šťastná ale podle svých slov zatím zaznamenala jen pozitivní reakce.

Jizva na tváři brněnských Židenic. Dům hrůzy začnou letos opravovat

Toalety pro psy si pochvaluje i místní pejskařka Veronika Tesařová. „Přijde mi to fajn, můj pes to určitě využívá. Jen to bývá často převrácené,“ poukazovala.

Psí pisoáry v Brně na některých místech fungují delší dobu. První vznikly v Líšni už před více než deseti lety, další lidé mohou najít třeba v Minské ulici nebo na Kolišti. Vedení Židenic plánuje s jejich rozšiřováním pokračovat.

„Máme v plánu je zakomponovat na některá místa s velkým pohybem psů, třeba v Jamborově ulici,“ nastínila Šťastná.

Psí pisoáry v parku Otakar v brněnských Židenicích.Zdroj: Deník/Šárka Tomečková