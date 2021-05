V Brně se narodila a prožila víc než století. Marta Mokrá si ke kulatým narozeninám napsala a nakreslila knihu Dlouháni. „Je o dvou mládencích, kteří mají přes dva metry. Proto Dlouháni. Jeden bydlí v Komíně, druhý v Modřicích. Dostanou jednopokojový byt, do něj se přistěhují a pak hospodaří,“ popisuje.

Marta Mokrá prožila v Brně víc než století. | Foto: Deník/Jana Tomalová

Oba hrdiny pak potkávají nejrůznější události. Do Brna třeba přijede cirkus se dvanácti slony. Jednoho z nich si vypůjčí. „Je to přátelská slonice, oni ji odvezou autem do pavilónu Anthropos v Pisárkách. Jindy zase jdou na výlet do nedaleké jeskyně Pekárny,“ vypráví.