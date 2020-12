/ANKETA/ Jiný Silvestr, než na jaký jsou zvyklí, prožijí letos Jihomoravané. Města na jihu Moravy pro letošek kvůli koronavirové pandemií zrušila všechny řízené silvestrovské oslavy a městské ohňostroje. Vyhlášky většinou lidem umožňují odpálit ohňostroje či petardy individuálně, i na Silvestra ale po deváté hodině večer platí zákaz vycházení, který nařizuje pátý stupeň PES.

Bude to jiné, jako byl celý rok jiný. Chtěla jsem trávit Silvestr se spoustou kamarádů a užívat si do noci, ale letos to nepůjde. Zůstanu doma se spolubydlící, uvaříme si svařák, večeři a budeme si povídat, co se za ten rok událo. Tak plánuje strávit poslední večer letošního roku Brňanka Barbora Šíblová. Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním nařízením jihomoravská města pro letošek zrušila veškeré hromadné silvestrovské oslavy a ohňostroje. Jednotlivci si ale mohou zábavní pyrotechniku odpálit.