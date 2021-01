Obora na ploše téměř dvou a půl tisíce hektarů patří k nejproduktivnějším honitbám židlochovického závodu Lesů České republiky. Vstup do ní je časově omezený dle návštěvního řádu. Lidé tam mohou po vyznačených trasách chodit jen v určitou denní dobu v závislosti na části roku. Menší kančí obora je uzavřená celoročně, to je ale opatření kvůli prasečímu moru.

Machan by uvítal přísnější regulaci. „Návštěvní dobu bych ještě o několik hodin zkrátil. Chápu, že když je všechno zavřené, chtějí si lidé vyrazit alespoň na procházku do přírody, ale obora slouží především zvěři,“ dodal polesný.

Naopak podněty lidí na zakázané či omezené vstupy veřejnosti do mysliveckých obor řeší od loňska ombudsman Stanislav Křeček. Jeho celorepublikové šetření nyní postoupilo do druhé fáze, kdy zjišťuje názor uživatelů obor. „Ze stížností i z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy je možné do obor vstupovat, ale zároveň chápu, že za určitých okolností může být například z hlediska chovu zvěře volný pohyb osob nežádoucí,“ sdělil veřejný ochránce práv.

Předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota mu už dřív napsal otevřený dopis. Snaží se v něm vysvětlit, že mezi právem na volný průchod krajinou a právem zřizování obor a omezování vstupu do nich neexistuje žádný rozpor. Také on ale upozornil například na plašení zvěře zejména v zimě. „S ohledem na relativně malé výměry obor a vysoké počty zvěře je riziko ohrožení welfare zvěře lidmi velice vysoké. Z podobných důvodů existují rozlehlé zóny, kde je pohyb osob přísně regulován a často zcela vyloučen například v národních parcích,“ argumentoval.

Stěhují přelezy

Na Hodonínsku se již léta táhne spor o vstup do soukromé obory Radějov. Patří miliardáři Leoši Novotnému. Zatímco lovci mohou přistát v oboře u luxusní rezidence dokonce s helikoptérou, milovníci procházek v přírodě čas od času nacházejí zamčené brány obory a odstraněné přelezy přes ploty.

Podle Pavla Dekaře z Hnutí Duha se tak nezákonně děje dlouhodobě a opakovaně. „Po výzvě ministerstva životního prostředí tam před začátkem letošní zimy žebříky zase nainstalovali, ale jen u některých příjezdových cest. Maminky s kočárky na ně nevyšplhají. Vlastník dle zákona musí zajistit volný průchod i pro hendikepované,“ řekl Deníku ekologický aktivista s tím, že bude znovu apelovat na správu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Majitel a zástupci loveckého revíru na česko-slovenském pomezí tvrdí, že sjednají nápravu a turisté jim nevadí. Dřívější absenci přelezů hájili zajištěním bezpečnosti návštěvníků v době intenzivního lovu s tím, že na hlavní bráně mohli zájemci o vstup zavolat správci. „Podle toho, jestli se právě konají poplatkové lovy, volajícího vpustí,“ uvedl za správu honitby Radek Miškeřík.