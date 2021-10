Celoroční provoz zahájili hasiči v roce 1977. V současnosti patří do zásahového obvodu stanice například hrad Veveří, brněnská zoo, medlánecké letiště a hojně navštěvovaná rekreační oblast v okolí vodní nádrže.

Jednotka ze stanice Brno-Přehrada momentálně vyjíždí k zásahům z provizorní kontejnerové stanice na okraji Brna-Žebětína. Základna na břehu vodní nádrže je jednou z pěti ve městě. Na směně v ní slouží osm hasičů. Funguje už od roku 1958. Zpočátku ji hasiči využívali pouze sezónně, na začátku sedmdesátých let se začala v akci „Z“ stavět nová stanice společná i pro Veřejnou bezpečnost.

Letitou hasičskou stanici na břehu Brněnské přehrady nahradí do tří let nová. Ve čtvrtek se uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene nového budoucího společného areálu hasičů a policistů. Demolice současného objektu má začít v nejbližších týdnech.

