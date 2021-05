Ve vedení Černovic vystřídají koalici vítěze voleb Společně pro Černovice, bývalého ANO a lidovců, kteří nedávno vypověděli koaliční smlouvu kvůli sporům s členy ANO v čele s místostarostkou Šárkou Korkešovou. „Zaměříme se na pokračování započatých projektů, které jsou skutečně rozjeté. Kvůli penězům by nemělo smysl je úplně hanit. O prioritách budeme ještě jednat v radě,“ sdělila Deníku Rovnost Quittová.

Odvolaný starosta Ladislav Kotík povede kontrolní výbor. „Situaci jsme se snažili vyřešit nabídkou širší koalice, protože nejde o to, kdo je u moci, ale aby se rozdělané věci dodělaly. Je to koalice s jedenácti hlasy z jednadvaceti založená na přeběhlíkovi od nás, uvidíme, jak bude stabilní,“ komentoval změny Kotík.

Černovičtí patrioti mají tři zastupitele. Společný blok ČSSD, ODS a KDU-ČSL, který vznikl po vypovězení koaliční smlouvu, dalších sedm.

Rozhodujícím hlasem se stal zastupitel zvolený za Společně pro Černovice a radní Miroslav Jursa. „Toto uskupení mělo jediné východisko, a to hlasovat s komunisty. Byl jsem k tomu přemlouván, což jsem ale nemohl akceptovat. Dokonce mi bylo vyhrožováno bývalým starostou Kotíkem," řekl Jursa.

Uskupení Společně pro Černovice má bez Jursy, kterého členové vyzvali k odstoupení z funkce zastupitele, šest zastupitelů. Bývalé ANO zastupují v zastupitelstvu tři členové. Zbylý zastupitel je za komunisty Jiří Vítek. Kotík odmítl, že by někomu vyhrožoval. „Ve Společně pro Černovice jsme chtěli, aby byly dodržované demokratické principy. Pokud se většinově nějak rozhodneme, aby to všichni respektovali. A pokud ne, tak aby dotyčný odstoupil. Jestli bere výzvu k odstoupení za vyhrožování, není to tak," reagoval Kotík.

Nová koalice přistoupí ke změně v Pískovně Černovice, což je v současné době vydělávající společnost stoprocentně ovládaná městskou částí. „Pískovna bude mít dva jednatele, kteří budou jednat společně. Budou mít společné podpisové právo," nastínila Quittová. Momentálně má firma jediného jednatele, je jím zastupitel za Společně pro Černovice Daniel Smrček. O jménech obou jednatelů chtějí mít členové nové koalice jasno do konce týdne.

Za jediné volební období mají Černovice už třetího starostu. Po komunálních volbách, které se konaly před víc než dvě a půl lety, pokračoval ve funkci Pavel Blažík z ČSSD. Hned v prosinci 2018 jej pak ve funkci vystřídal Kotík.