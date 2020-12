Ohlušující rány z dělobuchů či rachejtlí ozývající se hlavně z husté zástavby a sídlišť. S blížícím se koncem roku postupně stále více podobného neklidu. Právě případům neřízených pouličních ohňostrojů z rukou Brňanů má zabránit nová městská vyhláška o regulaci používání zábavní pyrotechniky. Nedávno ji schválili městští zastupitelé, platit začne už v sobotu 26. prosince. O projednávání návrhu regulace už Deník Rovnost dřív informoval.

Odpalování třeba dělobuchů nově zakáže na celém území města kromě Silvestra a Nového roku. „Ale nedotýká se a ani neupravuje provádění ohňostrojných prací a odpalování ohňostrojů, které mohou odpalovat pouze lidé k tomu způsobilí podle zákona o pyrotechnice. Ohňostrojné práce musí povolit dle zákona obvodní báňský úřad, ohňostroje se musejí nahlašovat obecnímu úřadu a hasičům,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Zákaz se netýká třeba ohňostrojů, které se konají na Brněnské přehradě a v centru města jako součást festivalu Ignis Brunensis.

Neomezeně si lidé odpálí rachejtle i další techniku pouze dva dny na přelomu roku, tedy na Silvestra a Nový rok. V ostatních dny je použijí pouze s výjimkou ze zákazu. Udělit jim ji musí na základě žádosti radní příslušné městské části. Bez regulace zůstane používání dětských nebo dortových fontán, prskavek a konfet spadajících do kategoriích velmi malé a malé nebezpečí.

Pochybení proti vyhlášce budou kontrolovat strážníci, kteří se ročně zabývají zhruba stovkou případů týkajících se nedovoleného používání zábavní pyrotechniky. „Za porušení vyhlášky mohou na místě uložit pokutu až do deseti tisíc korun. Ve správním řízení hrozí lidem podezřelým z přestupku pokuta až sto tisíc,“ upozornila mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Podle Karla Singera z ohňostrojné firmy Theatrum Pyroboli je vyhláška regulující používání zábavní pyrotechniky zbytečná. „Už dnes zákon o pyrotechnice říká, od kolika let si může kdo co koupit, jak to má používat nebo kde se nesmí střílet. Jsou v něm možnosti, jak používání zastavit. Městské policii nedá vyhláška žádné další nástroje k potírání, protože už dnes mají všechny,“ vysvětlil Singer.

Doplnil, že dokud si lidé mohou rachejtle nebo dělobuchy volně koupit v obchodech, je utopií si myslet, že je vystřelí pouze v povolené dva dny. „Lidé dělají svatby, oslavy. Pokud si odpalují na vlastním pozemku, nikdo s nimi nic neudělá,“ podotkl.

DIVOČINA NA SILVESTRA

Brňan Libor Fuchs očekává, že na Silvestra budou lidé kvůli výjimce odpalovat o to víc pyrotechniky. „Bude to asi divočina,“ prohlásil mladý muž, který vyhlášku jako pejskař uvítal.

S jejím návrhem přišli téměř před dvěma lety představitelé Brna-severu. Potýkali se totiž s množstvím stížností od obyvatel kvůli rušení zapříčiněnému právě výbuchy pyrotechniky. Podle tamního starosty Martina Malečka lidé začali v posledních letech ve větším množství odpalovat pyrotechniku zhruba od poloviny adventu a jejich aktivita sílila až k novoročním oslavám.

S výslednou podobou vyhlášky jsou zástupci městské části spokojení. „Nešlo o to pyrotechniku zakázat úplně přes celý rok, protože je logické, že by omezení lidé nedodržovali. Tato podoba dává jasná pravidla, říká, že okolo Silvestra lidé mohou odpalovat, protože k naší představě oslav začátku roku tohle patří, a přes rok ať je od toho pokud možno pokoj,“ sdělil Maleček.