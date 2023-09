Svěřil se, že se sám dostal do situace, kdy ho ohrozil řidič, který jel příšil ryche. „Úsekové měření může s bezpečností pomoci, ale i tak bude křižovatka stále nebezpečná. Stavba mimoúrovňové křižovatky, která je už v plánu, je rozhodně lepší řešení. Sám necítím žádné omezení v tom, že by zde vzniklo úsekové měření. Pokud to pomůže bezpečnosti a plynulosti provozu, tak to uvítám,“ sdělil Nebojsa.

Potřebnou administrativu budou vyřizovat úředníci v Kuřimi. „Myslím, že úsekové měření pomůže větší bezpečnosti, až si na něj řidiči zvyknou. Je to velmi frekventovaná křižovatka, kde řidiči někdy čekají minuty na odbočení. Občas riskují a dochází pak k docela vážným nehodám. Když je provoz ve špičce, auta tam projíždí pomalu," komentoval tamní situaci kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Po většinu dne podle něj poměrně hodně řidičů jezdí více než je předepsaných sedmdesát kilometrů v hodině. „Konečné řešení přinese mimoúrovňová křižovatka. Ta by mohla začít stavět do dvou let," věří starosta.



Peníze z pokut poputují do rozpočtu města Kuřim. „Ty, které k nám jdou ze stávajícího měření rychlosti na jiném místě, vracíme do dopravní infrastruktury. Příkladem je rekonstrukce autobusového terminálu,“ podotkl Sukalovský.

V příštím roce plánují silničáři instalaci radarů také na silnici I/52 u Pohořelic a na I/43 u Černé Hory. „Nedávno jsme instalovali radar v bezprostřední oblasti křižovatky I/23 a II/602 u Ostrovačic. Nachází se na silnici I/23 až na sjezdu z D1. Měří od začátku května ve směru na Rosice," připomněla mluvčí Trubelíková.

Prohřešky řidičů tam vyřizují úředníci z Rosic. „K pondělnímu dni máme ze zmíněného radaru celkem 21 504 oznámení, z čehož je aktuálně odesláno 20 525 výzev k uhrazení určené částky," vyčíslil mluvčí města Rosice Jakub Hnát.

Popsané křížení bylo označováno za jedno nejnebezpečnějších v kraji.

