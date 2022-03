Dvaadvacet miliard: proměna Nové Zbrojovky začne na jaře, podívejte se

„Šámalova časem poslouží jako důležitá spojka s novou čtvrtí a povedou jí i linky městské hromadné dopravy,“ zmínila brněnská primátorka Markéta Vaňková. V areálu Nové Zbrojovky na upravenou ulici naváže téměř třicet metrů široký bulvár, který protne celou čtvrť. Na jejím konci se pak napojí do Nové Dukelské.

Úpravy Zábrdovické jsou v plánu pro úsek od železničního podjezdu u zastávky Kulkova k hlavnímu vchodu do Vojenské nemocnice. Dál je už silnice z před několika let opravená. K rekonstrukci vymezená část měří 326 metrů. Součástí úprav bude rozšíření silnice o jeden pruh tak, aby vzniklo samostatné odbočení do Šámalovy. Opravy se budou týkat i tramvajové trati.

Ředitel developmentu Pekník: Nová Zbrojovka nabídne mix, bude to žijící město

Termín začátku úprav Šámalovy a Zábrdovické není v tuto chvíli známý. Projekt je teprve na začátku, úředníci se momentálně pouští do zpracování investičního záměru. Náklady sto padesát milionů korun jsou předběžné.