/FOTO, VIDEO/ Letošní letní dopravní peklo pamatují bezesporu mnozí Brňané. Dlouhé kolony, nekonečné čekání a podrážděnost řidičů. Pomyslnou odměnou jim však už v příštím roce bude například dokončení velkého městského okruhu v úseku kolem Tomkova náměstí. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl ale na úterní snídani s Deníkem varoval, aby si šoféři nedělali plané naděje. „Den D bez dopravních omezení nikdy nenastane, i když bych se ho rád dožil,“ sdělil.

Provoz při rozšíření dálnice D1 u Brna. | Video: Deník/Michal Hrabal

Debatu vedli představitelé města a Ředitelství silnic a dálnic zejména o současných nejdůležitějších dopravních projektech v Brně. Kromě tří úseků velkého městského okruhu zmínili také rozšiřování dálnice D1 nebo výstavba černovické terasy. Několik dílčích změn nastalo v posledních týdnech rovněž na dálnici D2.

„Zavedli jsme tam nové řízení dopravy, takže když někdo jede ke stavbě a dodrží rychlost na značkách, měl by zažít co nejmenší zdržení. Součástí je také zákaz předjíždění kamionů. Pak je na zodpovědnosti řidičů, jak opatření dodržují. Samozřejmě kamion, který jede do polovinu zákazu a snaží se řadit, zdrží všechna osobní auta,“ řekl Deníku šéf brněnské správy Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Jen peníze? Úzký pohled. Hala v Brně má přidanou hodnotu, padlo na debatě Deníku

V rozšiřování dálnice D1 mezi 194. a 196. kilometrem silničáři pokročili. V prosinci dokončí provizorní rozšíření ve směru na Ostravu, kam dopravu následně převedou. Největším oříškem bude výstavba mostu přes železniční koridor, který je milníkem celé stavby.

„Tento plán bohužel neuspíšíme. Budeme končit v červnu roku 2025, navazovat bude křížení dálnic D1 s D2, což je velmi významný projekt nejen z našeho pohledu, ale i z pohledu systému dálnic v České republice. Aktuálně máme dokončenou majetkoprávní přípravu a finišujeme zadání projektové dokumentace. Se stavbou bychom nejraději začali do konce příštího roku a dokončili ji v roce 2025,“ pokračoval Fiala.

Úsekem Žabovřeská pojedou řidiči příští září

Další připravovanou brněnskou stavbou je černovická terasa. Na tu čekají nejen Brňané, ale i představitelé města. Světové firmy navíc v okolí místa v budoucnu plánují investice v řádech milionů dolarů. „Nemůžeme si představovat, že se takto velké investice obejdou bez dopravních komplikací. Mrzí mě, že řidiči stojí v kolonách, ale pro město velikosti Brna je to poměrně běžná záležitost. Taky mě nebaví čekat v koloně, ale podobně je to i v ostatních evropských městech,“ uvedla na debatě Deníku primátorka Markéta Vaňková.

Všechny aktuálně vznikající části velkého městského okruhu plánují silničáři dokončit včas. Po úseku Žabovřeská se první řidiči projedou v polovině příštího září, přes Tomkovo náměstí vyrazí koncem listopadu nebo v prosinci příštího roku. „Bauerovu dokončíme také koncem příštího roku, s výjimkou vjezdu u deváté brány brněnského výstaviště, protože jsme stavbu přizpůsobili vzniku multifunkční haly,“ vysvětil za silničáře ředitel brněnské správy David Fiala.

Fotbalový stadion je nutný, řekl Švancara. Za Lužánky zamáčkl slzu

Vlastním uším nechtěl věřit bývalý fotbalista Zbrojovky a účastník úterní debaty Petr Švancara. „Vůbec si nedokážu představit, že Žabovřeskou opravdu otevřou. Vždycky, když jedu kolem kampusu, počítám automaticky s patnáctiminutovým zdržením. Pro mě je otevření opravdu sci-fi, takže jsem rád slyšel, že se časem uskuteční,“ zavtipkoval Švancara.

S představiteli města se silničáři shodli na tom, že je podle nich lepší dopravní stavby kloubit do podobných termínů. Začátky staveb po skončení předchozích projektů by totiž byl výrazně časově náročný. „Prioritou je udržet maximální příliv peněz do brněnské dopravy. Brno tyto investice skutečně potřebuje, protože bez infrastruktury město fungovat nebude. Moc možností manévrovat navíc skutečně není,“ argumentoval radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Zastávky v Brně s přípojkami pro nabíjení: marná snaha, zatím jsou bez elektřiny

Primátorka Vaňková doplnila, že lidé mnohdy vyráží autem pouze kvůli vlastnímu pohodlí, ačkoli by mohli využít hromadnou dopravu. „Je potřeba zvážit, zda je čas strávený v kolonách natolik nevýhodný, že pro šoféry vyjde líp využít hromadnou dopravu. I já jsem z generace, která volila raději auto než městskou hromadnou dopravu, ale mladší generace už myslím tuto situaci vnímá trochu jinak,“ sdělila Deníku.