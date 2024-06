Zástupci města ředitelce funkční období po uplynutí šesti let neprodloužili i přes to, že byla v konkurzním řízení jediným kandidátem. „Všechny nás to překvapilo, protože z konkurzu jsem vyšla jako vhodný kandidát. Problémy jsem vždy řešila se zřizovatelem a nikdy jsem nedostala písemně žádnou výhradu,“ popsala Žůrková. Stížnost od rodičů obdržela podle svých slov jednou a ta se týkala agresivního chování jednoho z žáků.

Tvůrci petice, kteří se proti rozhodnutí radních ohradili, uvedli například, že Žůrková podle jejich názoru vede školku nejlepším možným způsobem, a to jak po odborné, tak i ekonomické a lidské stránce. „Její působení přispělo k výraznému rozvoji školky, vytvořila společně s celým týmem pracovníků školky prostředí, do kterého děti rády docházely, byla otevřená komunikaci a spolupráci s rodiči a zasadila se o skvělou přípravu dětí na školní docházku,“ stojí v pondělí publikované petici.

Zakladatel petice Tomáš Otruba odmítl situaci dále komentovat. „Zatím se k tomu nechci víc vyjadřovat,“ sdělil místní.