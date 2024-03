/VIDEO/ Pacientka Elena je jednou z prvních šesti lidí trpících otokem po onkologické léčbě, která podstoupila unikátní operaci za použití exoskopu, tedy digitálního mikroskopu. Chirurgové z Fakultní nemocnice Brno tuto metodu využili v prosinci minulého roku jako první v Evropě.

Ve Fakultní nemocnici Brno od prosince minulého roku odoperovali šest pacientek inovativním chirurgickým zákrokem k odstranění lymfadému. | Video: Deník/Aneta Denemarková

O tomto zákroku blíže informovali ve středu. „Na rozdíl od klasického mikroskopu při operaci sledujeme monitor. Při použití kontrastních látek vidíme barevně lymfatické cévy, které standardně viditelné nejsou,“ vysvětlil přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie bohunické nemocnice Libor Streit.

Žena se začala léčit v roce 2018 s rakovinou. Podstoupila kompletní odstranění levého prsu. V roce 2021 se jí začal viditelně projevovat výrazný otok na ruce. „U mě to bylo zejména v oblasti nad loktem,“ prozradila Elena. Takové otoky měkkých tkání se objevují podle Streita nejčastěji právě v oblasti končetin.

Eleně začal otok výrazně zasahovat do života. „Bylo to pro mě hrozné, už jsem se rukou ani nevešla do bundy, komplikovalo mi to zaměstnání. A taky to bylo bolestivé,“ líčila.

Otoky lékaři většinou léčí masážemi a návleky, když to nezabírá, přistupují k chirurgickému řešení. Stejné to bylo i u Eleny. „Léčila jsem se lymfodrenážemi (masáže lymfatického systému - pozn. redakce), návleky, a potom před Vánoci mě pan docent Streit upozornil na možnost chirurgického zákroku,“ vysvětlila Elena, která operaci absolvovala v prosinci.

Operace jí výrazně ulevila

Při chirurgickém zásahu musí nejdříve operující lékaři najít oblast, kde jsou lymfatické cévy natolik poškozené, že už neplní svou funkci. „Pak hledáme vhodnou a dostatečně malou žílu, kterou následně napojíme na lymfatický kolektor. Tak jsme přemostili nefunkční lymfatické cévy, aby tekutina mohla odtékat z oblasti pod překážkou,“ popsal Streit.

Eleně operace výrazně ulevila. „Okamžitě po operaci byl znát rozdíl, ruka byla lehčí. Teď s příchodem jarního období to bude ještě znatelnější, oblékla jsem si jarní bundu z minulého ruku a rukáv je mi volný. Je to skvělý pocit, cítím se opravdu, jako bych měla dvě zdravé ruce,“ svěřila se.

U všech šesti operovaných pacientek vznikl otok v důsledku rakoviny prsu, která je nejčastějším ženským onkologickým onemocněním v České republice. Základem léčby je částečné nebo úplné odstranění prsu, ale součástí je také odstranění spádových lymfatických uzlin.

Někdy je kvůli pokročilejšímu stádiu onemocnění nutné odstranit i většinu podpažních uzlin, které filtrují lymfu z rukou. Ke vzniku otoku výrazně přispívá také ozařování.

V České republice je po masektomii (odstranění prsu - pozn. redakce) zavedený program rekonstrukce prsu. Na Klinice popálenin a plastické chirurgie bohunické nemocnice je součástí péče po odstranění prsu i léčba lymfedému, tedy otoku.

„V praxi se často setkávám s tím, že se lymfedém léčí až po rekonstrukčním výkonu. Naší snahou je jít opačným směrem," dodal Streit s tím, že v pokročilejším stádiu lymfedému jsou podmínky pro operování složitější.