Tři a půl tisíce mrtvých. To je každoroční bilance rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice. Jak zaznělo v pondělí v brněnském Masarykově onkologickém ústavu, obětí zrádného onemocnění by nemuselo být zdaleka tolik. Klíčem je správná životospráva a prevence. Pozvánku k vyšetření ovšem ignorují tři čtvrtiny pozvaných. A jižní Morava patří mezi kraje, kde chodí na vyšetření lidí vůbec nejméně.

Masarykův onkologický ústav v Brně. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

Podle ředitele Masarykova onkologického ústavu Marka Svobody by úmrtnost mohla klesnout na třetinu pouhým dodržováním několika jednoduchých zásad: nekouřit, sportovat, udržovat si přiměřenou hmotnost, jíst dostatek zeleniny a vlákniny. A naopak omezit příjem alkoholu, zpracovaných masných výrobků a červeného masa. „Dalším třiceti procentům úmrtí by se zabránilo, kdyby se většina lidí nad padesát let zapojila do preventivního screeningového programu,“ odhadl Svoboda.

Zdravotní pojišťovny zvou k vyšetření všechny pacienty starší padesáti let. Například pojišťovna ministerstva vnitra ČR loni obeslala přes 51 tisíc klientů. Na vyšetření se jich ale dostavilo jen 13 tisíc, tedy zhruba čtvrtina. „Nejhorší rakovina je ta, která vznikla zbytečně, a rakovina tlustého střeva je toho názorným příkladem,“ uvedl Svoboda.

Podle primáře Gastroenterologického oddělení Masarykova ontologického ústavu Jana Trny je důležité neustále vyvracet mýty kolem kolonoskopie. V Brně takto provedou ročně na 350 preventivních vyšetření, ve dvaceti procentech přitom objeví polypy, ze kterých by se do budoucna staly zhoubné nádory.

K preventivnímu vyšetření zvou pojišťovny rizikové pacienty teprve od roku 2000. Česko díky tomu poskočilo v úmrtnosti z nelichotivého třetího na dvacáté místo mezi evropskými státy. Lidé starší padesáti let na něj mají nárok jednou za deset let. Druhou možností je vyšetření na krvácení do stolice, které provádí praktický lékař nebo gynekolog.

Podle primáře Trny je ale mnohem efektivnější kolonoskopie, protože vyšetření stolice nemusí být spolehlivé. „Kolonoskopie jako jediná umožňuje nejen diagnostiku, můžeme při ní polypy i rovnou odstranit a vzniku nádoru tak úplně předejít,“ vyzvedl Trna.

Když polyp v tlustém střevě přeroste v nádor, je nutné ho odhalit co nejdříve. Ideálně ještě předtím, než pacienta něco začne bolet. Lékaři proto rakovinu tlustého střeva dělí do čtyř stádií. „Při zjištění nádoru v prvním stádiu dosahuje pětiletého přežití téměř devadesát procent pacientů. Ve třetím stádiu je to šedesát a ve čtvrtém pouhých deset procent,“ srovnal předseda České onkologické společnosti Igor Kiss.

Z dat Národního onkologického registru vyplývá, že i přes dobře fungující systém preventivních programů je stále skoro polovina případů diagnostikována až ve třetím a čtvrtém stádiu.