Páry tady kromě podnětných myšlenek nacházejí také konkrétní úkoly. V jednom případě najdou v zadání pouze, aby se několik minut mlčky procházeli a vnímali, co pro ně jejich protějšek znamená a za co jsou mu vděční, aby si to nakonec navzájem pověděli. „Sama se se svým manželem na stezku určitě vydám,“ slibuje Pakostová.

Smyslem ale není nějaké odškrtávání splněných výzev, jako je běžné na jiných stezkách. „Je to v podstatě procházka lesem, a po okolí Kohoutovic, po které jsou stanoviště rozesetá. Poslouží spíše na zamyšlení, zasmání a zavzpomínání, než k plnění úkolů,“ zdůrazňuje starosta městské částí Brno-Kohoutovice Jakub Hruška.

První stanoviště je na workoutovém hřišti před jednou z místních dominant v podobě kohoutovického vodojemu. Už tam jsou účastníci vedeni k diskuzi o tom, jak se potkali a jak se rozhodli ke společnému životu.

V tomto duchu pokračují dále a cestu za poznáním sebe sama i svého protějšku přitom spojují s návštěvami atraktivních míst v Kohoutovicích i jejich okolí. Pokud ale další zájemci nemají čas o víkendu, nebudou zklamaní. Akce pokračuje až do neděle sedmadvacátého února.